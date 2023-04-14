На нафтопереробному заводі у Швеції затримали російську шпигунку
На нафтопереробному заводі у шведському Гетеборзі заарештовано жінку за підозрою у корпоративному шпигунстві.
Як повідомляє TV4 Nyheterna, жінка є громадянкою Росії.
У Шведській службі безпеки розповіли, що операцію провели напередодні, але більш детальна інформація поки що засекречена.
Повідомляється, що кількох людей доставили на допит, а в різних місцях були проведені обшуки в будинках.
– Розслідування перебуває на ранній стадії, і, посилаючись на конфіденційність слідства, ми не можемо нічого сказати, – розповіла речниця поліції Західного регіону Кароліна Карлссон.
Компанія Preemraff стверджує, що заарештована жінка працювала на їхньому об’єкті. Речник компанії заявив, що поліцейська операція проводилася на нафтопереробному заводі у Гетеборзі. Поліцейські заарештували одну особу у четвер, 13 квітня.
Окружний прокурор Гетеборга Джеймс фон Рейс, який веде розслідування, теж підтвердив арешт однієї особи за підозрою у корпоративному шпигунстві, але більше інформації не надав, посилаючись на таємниці слідства.
Раніше повідомлялося, що після масової висилки російських розвідників, які працювали в Європі під дипломатичним прикриттям, Кремль намагається відновити шпигунську мережу, щоб моніторити виробництво і постачання західних озброєнь в Україну.
Джерело: TV4 Nyheterna
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