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Світові новини
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На нафтопереробному заводі у Швеції затримали російську шпигунку

Гетеборг
Фото: Unsplash

На нафтопереробному заводі у шведському Гетеборзі заарештовано жінку за підозрою у корпоративному шпигунстві.

Як повідомляє TV4 Nyheterna, жінка є громадянкою Росії.

У Шведській службі безпеки розповіли, що операцію провели напередодні, але більш детальна інформація поки що засекречена.

Повідомляється, що кількох людей доставили на допит, а в різних місцях були проведені обшуки в будинках.

– Розслідування перебуває на ранній стадії, і, посилаючись на конфіденційність слідства, ми не можемо нічого сказати, – розповіла речниця поліції Західного регіону Кароліна Карлссон.

Компанія Preemraff стверджує, що заарештована жінка працювала на їхньому об’єкті. Речник компанії заявив, що поліцейська операція проводилася на нафтопереробному заводі у Гетеборзі. Поліцейські заарештували одну особу у четвер, 13 квітня.

Окружний прокурор Гетеборга Джеймс фон Рейс, який веде розслідування, теж підтвердив арешт однієї особи за підозрою у корпоративному шпигунстві, але більше інформації не надав, посилаючись на таємниці слідства.

Раніше повідомлялося, що після масової висилки російських розвідників, які працювали в Європі під дипломатичним прикриттям, Кремль намагається відновити шпигунську мережу, щоб моніторити виробництво і постачання західних озброєнь в Україну.

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Джерело: TV4 Nyheterna

агенти Кремля, Росія, Швеція, Шпигуни
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