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Світові новини
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Пенсійну реформу Макрона схвалив суд. У Франції очікують на нову хвилю протестів

протести у Франції
Фото: Getty Images

Вищий конституційний орган Франції підтвердив конституційність пенсійної реформи, яка передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.

Конституційна рада відхилила запит опозиції щодо проведення референдуму, але викреслила шість пунктів реформи, посилаючись на юридичні недоліки.

Реформа викликала масові протести у Франції, які не припиняються вже три місяці. Найбільше незадоволення людей реформою пов’язане із підвищенням пенсійного віку на два роки.

Нинішній вік виходу на пенсію у Франції (62 роки) – найнижчий у Європі. Економісти вказують, що масовий вихід на пенсію повоєнного покоління бебі-бумерів робить цей крок у Франції неминучим.

У березні уряд Макрона скористався своїм винятковим конституційним правом та провів законопроєкт через нижню палату парламенту без голосування. Конституційна рада Франції була останньою інстанцією, яка відокремлювала пенсійну реформу від ухвалення.

Влада заборонила демонстрації перед будівлею Конституційної ради до ранку суботи, але натовп протестувальників все одно зібрався поруч, зустрівши це рішення насмішками.

Адміністрація президента Франції вже повідомила, що закон буде підписано найближчими днями.

Реформа пенсійного законодавства була однією з основних передвиборчих обіцянок Еммануеля Макрона, на яких він будував свою передвиборчу кампанію, йдучи на другий термін.

Французький політичний аналітик Антуан Брістіель сказав у коментарі ВВС, що після рішення Конституційного суду Франції слід чекати багато нових заворушень і демонстрацій по країні, оскільки 70% населення виступає проти пенсійної реформи.

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Джерело: BBC
Еммануель Макрон, Пенсійна реформа, Протести у Франції, Франція
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