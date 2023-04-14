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Світові новини
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Прем’єр Британії закликав покарати винних у жорстокій страті українського воїна

Ріші Сунак
Фото: Getty Images

Відео, на якому російські окупанти обезголовлюють українського військового, є жахливим. Винні в цьому злочині мають бути покарані.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

– Обговорюючи огидне обезголовлення українського солдата, показане в соціальних мережах в останні дні, прем’єр-міністр заявив, що відео є жахливим, а винні мають бути притягнуті до відповідальності, – наголосили у пресслужбі очільника британського уряду.

Лідери також обговорили поточну ситуацію на полі бою в Україні. Сунак високо відзначив зусилля українських військ у місті Бахмут.

Крім того, обговорювалося прискорення військової підтримки для нашої країни. Сунак зазначив, що Британія та її союзники повинні продовжувати забезпечувати якомога сильнішу позицію України, щоб розвивати успіхи ЗСУ на полі бою.

– Це включає підвищення оперативної сумісності з НАТО як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, – уточнили в пресслужбі.

Насамкінець лідери домовилися ” підтримувати тісні контакти”.

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що сьогодні відбулися телефонні переговори з британським прем’єром. І однією з тем була жорстока страта українського військового.

– Подякував за засудження нелюдської страти українського воїна. Спільно маємо зупинити агресора й покласти край терору! – наголосив Зеленський.

За його словами, іншими темами переговорів були: ситуація на фронті, оборонні потреби України та посилення підтримки, плановані міжнародні заходи.

Відео жахливої страти полоненого українського військового з’явилося в мережі ввечері 11 квітня. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування воєнного злочину.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста з вимогою притягнути росіян до відповідальності за страту.

Міжнародна спільнота висловила обурення фактом страти. А в Моніторинговій місії ООН із прав людини в Україні заявили, що такі злочини РФ не поодинокі.

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Прем’єр Британії закликав покарати винних у жорстокій страті українського воїна

Джерело: Пресслужба прем’єра Великої Британії

Джерело: Sky News
Війна в Україні, Велика Британія, Воєнні злочини, Володимир Зеленський, Ріші Сунак, Російська агресія, Страта
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Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

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