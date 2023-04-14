Відео, на якому російські окупанти обезголовлюють українського військового, є жахливим. Винні в цьому злочині мають бути покарані.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

– Обговорюючи огидне обезголовлення українського солдата, показане в соціальних мережах в останні дні, прем’єр-міністр заявив, що відео є жахливим, а винні мають бути притягнуті до відповідальності, – наголосили у пресслужбі очільника британського уряду.

Лідери також обговорили поточну ситуацію на полі бою в Україні. Сунак високо відзначив зусилля українських військ у місті Бахмут.

Крім того, обговорювалося прискорення військової підтримки для нашої країни. Сунак зазначив, що Британія та її союзники повинні продовжувати забезпечувати якомога сильнішу позицію України, щоб розвивати успіхи ЗСУ на полі бою.

– Це включає підвищення оперативної сумісності з НАТО як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, – уточнили в пресслужбі.

Насамкінець лідери домовилися ” підтримувати тісні контакти”.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що сьогодні відбулися телефонні переговори з британським прем’єром. І однією з тем була жорстока страта українського військового.

– Подякував за засудження нелюдської страти українського воїна. Спільно маємо зупинити агресора й покласти край терору! – наголосив Зеленський.

За його словами, іншими темами переговорів були: ситуація на фронті, оборонні потреби України та посилення підтримки, плановані міжнародні заходи.

Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром ???????? @RishiSunak. Говорили про ситуацію на фронті, наші оборонні потреби, посилення підтримки й плановані міжнародні заходи. Подякував за засудження нелюдської страти ???????? воїна. Спільно маємо зупинити агресора й покласти край терору! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 14, 2023

Відео жахливої страти полоненого українського військового з’явилося в мережі ввечері 11 квітня. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування воєнного злочину.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста з вимогою притягнути росіян до відповідальності за страту.

Міжнародна спільнота висловила обурення фактом страти. А в Моніторинговій місії ООН із прав людини в Україні заявили, що такі злочини РФ не поодинокі.

Джерело: Пресслужба прем’єра Великої Британії

Джерело : Sky News

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