У знищеній техніці РФ знаходять все більше китайської електроніки – Офіс президента

Українські воїни знаходять дедалі більше електронних компонентів китайського виробництва у знищеній російській військовій техніці.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Владислав Власюк. За його словами, у техніці РФ знаходять різну електроніку, як компоненти західного виробництва, яких стає менше, але збільшується кількість деталей Китаю.

Зокрема, компоненти Китаю зафіксували у навігаційній системі безпілотників Орлан, які раніше використовували електроніку виробництва Швейцарії.

Водночас китайські деталі помітили у системі управління вогнем російських танків, де раніше використовувалася французька електроніка.

Україні вдалося встановити деяких виробників чи постачальників знайденої електроніки, а цю інформацію вже передано західним союзникам.

Серед цих компаній – виробник зброї China North Industries Group (Norinco) та постачальник військової техніки Xinxing Guangzhou Import & Export Co. Власюк не уточнив, про постачання яких саме компонентів йдеться.

Журналісти видання Reuters звернулися до Міністерства закордонних справ Китаю із запитом, чи постачали компанії компоненти для військової техніки РФ.

У МЗС Китаю відповіли, що протягом усієї історії країна налагоджувала торговельну співпрацю з усіма державами, серед яких була і РФ. Там прокоментували щодо експорту товарів військового призначення, зазначивши, що Китай начебто “завжди займав розумну та відповідальну позицію”, якої дотримується навіть зараз, не уточнивши конкретних деталей.

У виданні процитували співробітника Norinco, який відмовився назвати своє ім’я, проте він заявив, що компанія начебто не постачає до Росії компоненти військової техніки.

Джерело: The Business Standard

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