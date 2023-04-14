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Світові новини
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Вислані російські дипломати працювали на спецслужби РФ – поліція Норвегії

посольство росії
Фото: Depositphotos

Понад десяток російських дипломатів, про висилання яких напередодні повідомила Норвегія, працювали на російські спецслужби – Головне розвідувальне управління (ГРУ), Службу зовнішньої розвідки (СЗР) або Федеральну службу безпеки (ФСБ).

Про це у п’ятницю, 14 квітня, заявила начальниця контррозвідки Служби безпеки поліції Норвегії Інгер Хаугланд.

Ми впевнені, що ці особи є тими, кого ми називаємо розвідниками під дипломатичним прикриттям, – заявила вона на пресконференції в Осло.

За словами Хаугланд, ризик, який становить російська розвідка в Норвегії, після цього рішення зменшився, але малоймовірно, що Росія припинить свою шпигунську діяльність у країні.

Вона попередила, що російські спецслужби продовжуватимуть працювати у Норвегії, бо ця країна важлива для Москви.

У заяві Міністерства закордонних справ Норвегії зазначається, що крок з висилання дипломатів є відповіддю на все більшу розвідувальну загрозу з боку Москви та “погіршення ситуації з безпекою” в Європі.

У відомстві заявили: спостерігали за 15 працівниками посольства РФ і виявили, що вони “займаються діяльністю, несумісною з їхнім дипломатичним статусом”. Вони були оголошені персонами нон-ґрата, позбавлені дипломатичного імунітету і повинні покинути країну найближчим часом.

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Джерело: Adresseavisen

агенти Кремля, Норвегія, Шпигуни
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