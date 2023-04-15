Більш ніж половина біженців з України, які перебувають у Польщі, мають намір витратити на Великдень цього року від 101 до 300 злотих (близькл 880-2,6 тис. грн).

Про це свідчить опитування Воєнні біженці з України. Великдень у Польщі, проведене Міграційною платформою EWL і Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Дослідження показало, що майже 1/4 українських біженців, які перебувають у Польщі (24%), не планують святкувати Великдень, а понад половину респондентів (55%) мають намір витратити не більше від 300 злотих (2,6 тис. грн) на великодні покупки та подорожі. Лише кожен п’ятий біженець (21%) декларує більші витрати.

Згідно з дослідженням, серед страв традиційної польської кухні, яким надають перевагу біженці, найчастіше згадуються голубці (37%) та український борщ (36%).

Крім того, 30% респондентів зізналися, що їм найбільше подобається традиційний польський кислий житній суп журек, який менш відомий в Україні. Чизкейк (сернік – 27%) і яблучний пиріг (шарлотка – 24%) також увійшли до п’ятірки страв, які найчастіше обирають біженці.

– Серед найсмачніших страв громадяни України на перших двох місцях вказують ті страви, які також є українською кухнею, тобто голубці та український борщ. Третє місце – типово польський суп журек, – розповів операційний директор Міграційної платформи EWL Рафал Мруз.

Дослідження показує, що 45% респондентів проведуть Великдень з родиною в Польщі, а кожен третій український біженець (36%) зв’яжеться (телефоном або онлайн) з родичами, які не проживають в нашій країні. Крім того, 33% респондентів зазначили, що проведуть Великдень у Польщі з українськими друзями, а 11% – з польськими друзями.

На думку авторів дослідження, це свідчить про дедалі поглиблення зв’язків між сусідніми народами, а також про культурну близькість.

Дослідження Воєнні біженці з України. Великдень у Польщі було проведено 23-28 березня 2023 року в різних містах і регіонах Польщі, зокрема, у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську, Зеленій Гурі, Серадзі, Тарнові, Перемишлі, Шидловці, Вадовіце та Криниці Гурській. У дослідженні взяли участь 400 громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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