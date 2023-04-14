Жодна держава не відмовиться від ядерної зброї після вторгнення РФ в Україну – Резніков
Жодна країна світу не відмовиться від можливості мати ядерну зброю після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, а лідери держав прагнутимуть її отримати для відчуття власної безпеки.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час виступу на Чорноморській конференції безпеки.
У промові очільник МО нагадав, що Україна добровільно віддала третій за величиною ядерний арсенал у світі, отримавши в обмін “гарантії безпеки”, згідно з Будапештським меморандумом.
– Запитаймо чесно: після того, що трапилося з нами, хто-небудь коли-небудь ще погодиться добровільно відмовитися від ядерної зброї? Чи навпаки, робитиме все, що в його силах, щоб отримати ядерну зброю у будь-який спосіб? – запитав Резніков.
Міністр оборони вважає, що вторгнення РФ в Україну стало результатом помилкової політики Заходу, який на російську агресію проти сусідів відповідав прагненням не провокувати Кремль на ескалацію, діяв тільки постфактум і примушував жертв агресії до компромісів.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко