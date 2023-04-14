Жодна держава не відмовиться від ядерної зброї після вторгнення РФ в Україну – Резніков

Жодна країна світу не відмовиться від можливості мати ядерну зброю після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, а лідери держав прагнутимуть її отримати для відчуття власної безпеки.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час виступу на Чорноморській конференції безпеки.

У промові очільник МО нагадав, що Україна добровільно віддала третій за величиною ядерний арсенал у світі, отримавши в обмін “гарантії безпеки”, згідно з Будапештським меморандумом.

– Запитаймо чесно: після того, що трапилося з нами, хто-небудь коли-небудь ще погодиться добровільно відмовитися від ядерної зброї? Чи навпаки, робитиме все, що в його силах, щоб отримати ядерну зброю у будь-який спосіб? – запитав Резніков.

Міністр оборони вважає, що вторгнення РФ в Україну стало результатом помилкової політики Заходу, який на російську агресію проти сусідів відповідав прагненням не провокувати Кремль на ескалацію, діяв тільки постфактум і примушував жертв агресії до компромісів.

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