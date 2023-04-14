Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Температура перевищить норму: синоптики дали прогноз погоди на квітень
Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Жодна держава не відмовиться від ядерної зброї після вторгнення РФ в Україну – Резніков

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Жодна країна світу не відмовиться від можливості мати ядерну зброю після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, а лідери держав прагнутимуть її отримати для відчуття власної безпеки.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час виступу на Чорноморській конференції безпеки.

У промові очільник МО нагадав, що Україна добровільно віддала третій за величиною ядерний арсенал у світі, отримавши в обмін “гарантії безпеки”, згідно з Будапештським меморандумом.

– Запитаймо чесно: після того, що трапилося з нами, хто-небудь коли-небудь ще погодиться добровільно відмовитися від ядерної зброї? Чи навпаки, робитиме все, що в його силах, щоб отримати ядерну зброю у будь-який спосіб? – запитав Резніков.

Міністр оборони вважає, що вторгнення РФ в Україну стало результатом помилкової політики Заходу, який на російську агресію проти сусідів відповідав прагненням не провокувати Кремль на ескалацію, діяв тільки постфактум і примушував жертв агресії до компромісів.

Читайте також
Росія тоді не почала б війну: Клінтон шкодує, що спонукав Україну відмовитися від ядерної зброї
Білл Клінтон

Війна в Україні, Кремль, Міноборони України, Олексій Резніков, Україна-Росія, Ядерна зброя
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У знищеній техніці РФ знаходять все більше китайської електроніки – Офіс президента
Жодна держава не відмовиться від ядерної зброї після вторгнення РФ в Україну – Резніков
21-річному Тейшейрі висунули звинувачення у розголошенні секретних даних – Bloomberg
Пентагон Джек Тейшейра
У Вільнюсі підписали угоду щодо розслідування злочинів геноциду в Україні
розслідування злочину геноциду
У Слов’янську пролунало 7 вибухів: є поранені та загиблі
Жодна держава не відмовиться від ядерної зброї після вторгнення РФ в Україну – Резніков
Для звільнення Криму Україна застосує будь-яку незаборонену зброю – Данілов
Олексій Данілов
Відео
Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
Скандальні історії з образами військових — що ховається за зневагою до ЗСУ
Жодна держава не відмовиться від ядерної зброї після вторгнення РФ в Україну – Резніков
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (13.04.2023)
Жодна держава не відмовиться від ядерної зброї після вторгнення РФ в Україну – Резніков
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (13.04.2023)
Жодна держава не відмовиться від ядерної зброї після вторгнення РФ в Україну – Резніков
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (13.04.2023)
Жодна держава не відмовиться від ядерної зброї після вторгнення РФ в Україну – Резніков
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь