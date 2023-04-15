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Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

РФ обіцяє своїм громадянам гроші й соцпакет, щоб популяризувати військову службу – Генштаб

РФ обіцяє своїм громадянам гроші й соцпакет, щоб популяризувати військову службу – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Російська Федерація проводить кампанію з підтримки мобілізації, щоб поповнити втрати у живій силі. Країна-агресор використовує всі доступні методи, щоб популяризувати військову службу.

Про це повідомляє у зведенні за 15 квітня Генеральний штаб ЗСУ. У повідомленні йдеться, що російським громадянам Москва обіцяє високе грошове утримання та соціальний пакет.

Водночас пропагандисти та російські ЗМІ застосовують агітаційні листівки відповідного змісту біля громадських місць. Зокрема, останнім часом відзначається активізація агітації у Воронежі.

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Актуальна карта бойових дій в Україні. Фото: Deep State

За даними Генштабу ЗСУ, авіація Сил оборони України за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження російських окупантів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по трьох районах зосередження живої сили, а також району зосередження артилерії, радіолокаційній станції, зенітно-ракетному комплексу та складу боєприпасів.

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Бої в Авдіївці, Війна в Україні, Громадянство РФ, ЗСУ, мобілізація, Україна-Росія
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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