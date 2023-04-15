РФ обіцяє своїм громадянам гроші й соцпакет, щоб популяризувати військову службу – Генштаб

Російська Федерація проводить кампанію з підтримки мобілізації, щоб поповнити втрати у живій силі. Країна-агресор використовує всі доступні методи, щоб популяризувати військову службу.

Про це повідомляє у зведенні за 15 квітня Генеральний штаб ЗСУ. У повідомленні йдеться, що російським громадянам Москва обіцяє високе грошове утримання та соціальний пакет.

Водночас пропагандисти та російські ЗМІ застосовують агітаційні листівки відповідного змісту біля громадських місць. Зокрема, останнім часом відзначається активізація агітації у Воронежі.

За даними Генштабу ЗСУ, авіація Сил оборони України за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження російських окупантів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по трьох районах зосередження живої сили, а також району зосередження артилерії, радіолокаційній станції, зенітно-ракетному комплексу та складу боєприпасів.

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