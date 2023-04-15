Захист неба, броньований кулак і боєприпаси: Резніков назвав пріоритети Рамштайну
Напередодні зустрічі у форматі Рамштайн Україна провела інтенсивну роботу для налагодження міжнародних контактів. Державні пріоритети відомі – захист неба, створення броньованого кулака та забезпечення боєприпасами.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками візитів до Афін, Нікосії, Мадриду та Бухаресту. Він зазначив, що відбулися плідні зустрічі з очільниками МО Греції Нікосом Панайотопулусом, Кіпру Міхалісом Георгалласом, Іспанії Маргаритою Роблес, Румунії Ангелом Тілваром та їхніми командами.
– Мета незмінна – зброя та інші форми підтримки, які зміцнюють Сили оборони України. Під час візитів зустрічаємося з лідерами органів представницької влади, виробниками, медіа, щоб мати максимально широке коло підтримки, – наголосив український міністр.
Очільник Міноборони зазначив, що Україну цікавлять як платформи радянського зразка, особливо ракети та снаряди через швидкість передавання озброєння, так і системи західного виробництва, що забезпечують якісні переваги.
– Залучаємо допомогу, домовляємося про виробництво, відпрацьовуємо програми навчання наших воїнів. Зустрічі на політичному рівні є дуже корисними, адже не тільки допомагають підтримувати високу загальну динаміку, але й сприяють швидкому вирішенню практичних питань. Час для нас дуже важливий – це збережені життя наших захисників, мирних міст. Робимо все, щоб наблизити перемогу, – наголосив Резніков.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко