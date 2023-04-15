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Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Захист неба, броньований кулак і боєприпаси: Резніков назвав пріоритети Рамштайну

Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Напередодні зустрічі у форматі Рамштайн Україна провела інтенсивну роботу для налагодження міжнародних контактів. Державні пріоритети відомі – захист неба, створення броньованого кулака та забезпечення боєприпасами.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками візитів до Афін, Нікосії, Мадриду та Бухаресту. Він зазначив, що відбулися плідні зустрічі з очільниками МО Греції Нікосом Панайотопулусом, Кіпру Міхалісом Георгалласом, Іспанії Маргаритою Роблес, Румунії Ангелом Тілваром та їхніми командами.

– Мета незмінна – зброя та інші форми підтримки, які зміцнюють Сили оборони України. Під час візитів зустрічаємося з лідерами органів представницької влади, виробниками, медіа, щоб мати максимально широке коло підтримки, – наголосив український міністр.

Очільник Міноборони зазначив, що Україну цікавлять як платформи радянського зразка, особливо ракети та снаряди через швидкість передавання озброєння, так і системи західного виробництва, що забезпечують якісні переваги.

– Залучаємо допомогу, домовляємося про виробництво, відпрацьовуємо програми навчання наших воїнів. Зустрічі на політичному рівні є дуже корисними, адже не тільки допомагають підтримувати високу загальну динаміку, але й сприяють швидкому вирішенню практичних питань. Час для нас дуже важливий – це збережені життя наших захисників, мирних міст. Робимо все, щоб наблизити перемогу, – наголосив Резніков.

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ЗСУ, Міноборони України, Олексій Резніков, Ракета, українські військові
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