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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Італія передала Україні самохідні артилерійські установки M109L – ЗМІ

Фото: САУ m109
Фото: Getty Images

Італія передала Україні самохідні самохідні артилерійські установки М109L, при чому деякі з них вже на передовій.

Про це повідомляє італійська газета La Repubblica.

Рішення про передачу цих САУ були ухвалені ще за уряду тодішнього прем’єр-міністра Маріо Драгі. Техніка була відремонтовані за американські кошти.

Дві дні тому на залізничній станції в Удіне зафільмували величезну колону самохідних гармат, яка проїжджала повз.

Крім того газета повідомляє, що надходять відео, як із САУ M109L українські військові ведуть вогонь по позиціях російських окупантів. Повідомляється, що в цій партії 20 одиниць такої техніки, але загалом в планах Рима для передачі Києву 60 таких САУ.

Нещодавно стало відомо, що Франція та Італія можуть передати Україні зенітний ракетний комплекс SAMP-T пізніше, ніж спочатку планувалося.

Посилаючись на секретні документи Пентагону, видання Politico повідомило, 22 лютого Париж поставив Рим до відома, що система ППО буде готова для України не раніше червня цього року.

Джерело: La Repubblica

Італія, Війна в Україні
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