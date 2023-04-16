На льоту відбив портфелем: як охоронець врятував прем’єра Японії від вибуху
15 квітня на прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіду перед його виступом у місті Вакаяма у рибальському порту Сайкадзакі намагалися скоїти напад.
У мережі оприлюднили відео, як охоронець політика помітив пристрій, що котився у бік Кісіди, швидко зреагував та відбив його портфелем.
Після цього сек’юріті кинувся у бік прем’єра, відвів його у бік, прикриваючи собою.
このSPさん、良くやったと思うよ俺は。
「それが仕事」と言えばそれまでかもしれないが、なかなかの判断だよ。#岸田文雄#木村隆二pic.twitter.com/0kGzH7bUHE
— ANTIPA (@Anti_Payoque) April 15, 2023
Згодом пристрій вибухнув і сталося сильне задимлення. Підозрюваного, який кинув пристрій, затримали на місці події цивільні та передали поліції. Інформації про постраждалих не надходило.
Кісіда відвідав порт Сайкадзакі, щоб підтримати кандидата від своєї керівної партії на місцевих виборах. Прем’єр-міністр пізніше заявив, що поліція проводить розслідування інциденту.
За даними влади, це 24-річний японець Рюдзі Кімура. У момент затримання при ньому був ніж і, ймовірно, другий вибуховий пристрій.
Приблизно через годину після інциденту Кісіда виступив у приміщенні залізничного вокзалу Вакаяма. Прем’єр пообіцяв максимально посилити безпеку.
Джерело: ANTIPA
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко