Смоленська катастрофа: підкомісія вимагає розcлідувати замах на вбивство Леха Качинського

Смоленська підкомісія подасть запит до прокуратури з вимогою провести розслідування щодо замаху на вбивство президента Польщі Леха Качинського.

Про це пише Pap з посиланням на слова голови підкомітету з повторного розслідування авіакатастрофи Антонія Мацеревича.

– Ситуація, коли ми маємо докази замаху на вбивство, а розслідування цього жахливого акту не ведеться, не може продовжуватися. Тому комісія підготувала клопотання до прокуратури з вимогою провести розслідування не лише катастрофи, але й замаху на президента Республіки, – сказав Мацеревич.

Мацеревич заявив, що повідомлення до прокуратури ґрунтується на статті 134 Кримінального кодексу із застосуванням статті 148 пп. 2 пп. 3 і 4 та ст. 128 КК.

За його словами, найважливішими доказами, які доповнила підкомісія, є масштаб присутності вибухівки на фрагментах літака і реконструкція руйнування літака Ту-154М.

– Ми вийшли на дуже важливий аналіз у цій справі, який зробили співробітники Центральної криміналістичної лабораторії МВС. Було ідентифіковано понад 100 фрагментів літака, знищених відповідно до визначення руйнування вибухом. На більшості досліджених фрагментів були виявлені сліди як тротилу, так і гексогену та пентриту, а також інших видів вибухових речовин, – сказав Мацеревич.

Підкомісія вже передала остаточну версію звіту, в якому “чітко вказані причини Смоленської авіакатастрофи”.

– З боку російської сторони був план вбивства, який готувався ще з 2008 року. У нас є заява Володимира Путіна, який на початку 2008 року заявив, що дії президента Леха Качинського повинні призвести до війни, яку Росія буде вести проти Польщі. Це шокуюча заява. Варто розуміти, що це перший момент, який вказує на підготовку з боку Росії до Смоленського злочину, – заявив Мацеревич.

Він наголосив на необхідності ретельно розслідувати “момент, коли відбулася операція, яка призвела до вибуху літака”.

Ключовим питанням, яке все ще потребує аналізу, є масштаб дезінформації з боку Росії, яка хотіла усунути докази, що вказують на вибух Ту-154М.

– Всі тези про те, що літак пройшов занадто низько, що він врізався в дерево, є дезінформацією, яка поширюється на міжнародному рівні, – заявив Мацеревич.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року президентський Ту-154М з Лехом Качинським зазнав аварії під час заходу на посадку на аеродром Смоленськ-Північний.

Тоді загинули всі 96 осіб, які перебували на борту. Детальніше про те, що могло стати причиною Смоленської катастрофи у 2010 році – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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