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Світові новини
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Судані загинули працівники ООН, організація призупиняє там свою роботу

Бої в Судані
Фото: Getty Images

Під час сутичок у Судані між збройними силами країни та воєнізованими силами швидкої підтримки Судану (RSF) загинула щонайменше 61 людина, серед яких троє співробітників Організації Об’єднаних Націй.

Про смерть працівників ООН повідомила директор Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) Сінді Маккейн.

За її словами, троє співробітників ООН загинули у Кабкабії, що у штаті Північний Дарфур. Ще двоє працівників ВПП дістали поранення.

Під час перестрілки у міжнародному аеропорту Хартума у суботу, 15 квітня, також було пошкоджено літак Служби гуманітарних авіацій ООН, що серйозно вплинуло на роботу ВПП, йдеться у заяві.

В ООН повідомили про тимчасове призупинення роботи Всесвітної продовольчої програми у Судані. Маккейн наголосила, що “немає жодного виправдання для нападів на гуманітарних працівників”.

Напруженість у відносинах між главою армії і фактичним президентом Абдель Фаттахом аль-Бурханом і лідером РСФ Мохамедом Хамданом Дагало, більш відомим як Хемедті, зростала.

15 квітня в Судані відбулася спроба військового перевороту. Сили швидкої підтримки (RSF) почали бої проти армії Судану в Хартумі та інших ключових містах. Вони заявляють, що виступають проти чинного уряду і прагнуть встановити в країні демократію.

Внаслідок сутичок було пошкоджено щонайменше два літаки в аеропорту Хартума. Одне з повітряних суден належить українській авіакомпанії SkyUp Airlines.

За останні п’ять років це вже третя спроба державного перевороту у Судані. Внаслідок заколотів у 2019 та 2021 роках були усунуті від влади президент Омар аль Башир, який керував країною 30 років, і перехідний уряд, що прийшов до влади після нього.

Джерело: ВПП ООН

ООН, Судан
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