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Світові новини
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Єврокомісія відреагувала на заборону імпорту зерна з України в Польщу та Угорщину

зерно
Фото: Unsplash

Європейська комісія назвала неприйнятними заборони з боку Угорщини та Польщі на постачання зерна з України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву речника Єврокомісії.

— Ми вважаємо за важливе нагадати, що торговельна політика ЄС — це виняткова компетенція всієї спільноти, тому будь-які односторонні дії неприйнятні, — йдеться у її заяві.

В Єврокомісії додали, що у такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення в межах Євросоюзу.

Напередодні Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України. У Варшаві заявили, що готові вирішити це питання з нашою країною через міждержавну угоду.

У Мінагрополітики України пропонують найближчими днями узгодити з Польщею новий Меморандум про взаєморозуміння, який враховуватиме інтереси двох країн та врегульовуватиме транзит сільськогосподарської продукції.

16 квітня уряд Угорщини повідомив про тимчасову заборону імпорту з України зернових та олійних культур. Повідомляється, що обмеження триватимуть до 30 червня 2023 року.

Після того як російське вторгнення заблокувало деякі чорноморські порти, велика кількість українського зерна опинилося через логістичні проблеми у країнах Європи. Це призвело до падіння цін і продажів для місцевих фермерів, які вийшли на демонстрації та протести.

Джерело: Reuters
Єврокомісія, Зерно, Польща, Угорщина
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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