Єврокомісія відреагувала на заборону імпорту зерна з України в Польщу та Угорщину

Європейська комісія назвала неприйнятними заборони з боку Угорщини та Польщі на постачання зерна з України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву речника Єврокомісії.

— Ми вважаємо за важливе нагадати, що торговельна політика ЄС — це виняткова компетенція всієї спільноти, тому будь-які односторонні дії неприйнятні, — йдеться у її заяві.

В Єврокомісії додали, що у такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення в межах Євросоюзу.

Напередодні Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України. У Варшаві заявили, що готові вирішити це питання з нашою країною через міждержавну угоду.

У Мінагрополітики України пропонують найближчими днями узгодити з Польщею новий Меморандум про взаєморозуміння, який враховуватиме інтереси двох країн та врегульовуватиме транзит сільськогосподарської продукції.

16 квітня уряд Угорщини повідомив про тимчасову заборону імпорту з України зернових та олійних культур. Повідомляється, що обмеження триватимуть до 30 червня 2023 року.

Після того як російське вторгнення заблокувало деякі чорноморські порти, велика кількість українського зерна опинилося через логістичні проблеми у країнах Європи. Це призвело до падіння цін і продажів для місцевих фермерів, які вийшли на демонстрації та протести.

Джерело : Reuters

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