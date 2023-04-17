Інновації та інвестиції: що чекає на український бізнес після перемоги

Україна зараз є однією з найперспективніших країн для інвестування в галузі інноваційних технологій в Європі. Ще до війни країна рухалась у напрямку до диверсифікації економіки та інтеграції у світову спільноту, що сприяло розвитку сектору високих технологій.

Після неминучої перемоги цей тренд досягне нових висот. Які технології становлять інтерес для інвесторів, які виклики стоять перед інноваційним сектором України, і як вони можуть бути подолані? У цій статті ми ознайомимося з думкою інвестиційного експерта та керуючого аутсорс-компанією ITfreedom Анатолія Шинкарьова.

Розроблення програмного забезпечення є одним із найперспективніших напрямів інвестування в Україні останні роки. Країна має багатий потенціал у галузі IT, що підтверджується високим рейтингом України у світовому рейтингу експортерів IT-послуг.

До війни багато продуктових компаній відкривали офіси та R&D-юніти саме тут. Однією з головних переваг України є її висока технологічна кваліфікація та низькі витрати на розроблення. Це робить країну привабливою для компаній, які шукають висококваліфікованих фахівців за розумними цінами.

Штучний інтелект також є одним із ключових напрямків розвитку в Україні. Наразі в країні існує багато компаній, які спеціалізуються на розробленні та впровадженні рішень у сфері штучного інтелекту.

Згадаємо Reface, котрий у свій час став першим українським додатком, що увійшов у топ AppStore за кількістю завантажень. Або B2B-стартап ZibrzAI, що успішно працює на міжнародному ринку та допомагає розробникам ігор та спеціалістам з комп’ютерної графіки створювати унікальні 3D-ефекти.

Україна є домом для багатьох висококваліфікованих дослідників і розробників у галузі ШІ, що не мають такого розголосу, але все одно продовжують працю над своїми розробками навіть під час повномасштабного вторгнення. Вони працюють у наукових інститутах, університетах і приватних компаніях, що створює сприятливе середовище для розвитку ШІ в країні.

Блокчейн-технології також становлять великий інтерес для світових інвесторів. Наразі Україна посідає лідерську позицію у світі за кількістю стартапів, які використовують блокчейн-технології та пропонують новітні рішення зі впровадження блокчейну в існуючі бізнеси. Це пов’язано з відносно низькими витратами на розробку і високою якістю IT-фахівців у країні.

Уряд України активно підтримує розвиток блокчейн-індустрії в країні, створюючи сприятливі умови для розвитку бізнесу. Якщо поглянути на успіхи Міністерства цифрової трансформації, яке є державною структурою, відповідальною, зокрема, за цей напрямок, то можна зазначити наступне: системна робота над законопроєктами з легалізації та запуск масштабного безоплатного курсу з криптограмотності для населення.

Попри перспективи розвитку інноваційних технологій в Україні, цей сектор у країні стикається з деякими викликами. Одним із них є нестача інвестицій у сектор високих технологій. В Україні досі існують проблеми з доступом до фінансування та недостатня кількість інвесторів, які готові вкладати гроші в молоді технологічні компанії.

Українські компанії постають перед труднощами в просуванні своїх продуктів на світовому ринку, що може призвести до їхнього відсторонення від глобальної конкуренції. Але це тимчасова перешкода. Зараз весь світ бачить високу кваліфікацію українців. Такі повсякденні додатки, як Дія та Monobank, дивують європейців своєю сучасністю та зручністю.

Не варто очікувати негативного післявоєнного тренду у сфері інвестицій. Навпаки, країна має всі шанси посісти місце майбутнього технологічного та інвестиційного хабу в регіоні.

Інший виклик, що стоїть перед інноваційним сектором України, – це нестача висококваліфікованих фахівців. Хоча ми маємо високий потенціал у галузі IT, існує дефіцит висококваліфікованих спеціалістів, що може уповільнити розвиток інноваційних технологій у країні.

Єдиним правильним рішенням може бути реформа освіти та залучення міжнародних фахівців. Це складні, проте дієві кроки для вирішення цієї перешкоди, котрі впроваджуватимуться не один рік, але є невідворотними.

Український уряд працює над створенням більш сприятливого середовища для інноваційних компаній для подолання цих викликів. Зокрема, уряд приділяє велику увагу створенню інфраструктури, яка дасть змогу компаніям розвиватися, створенню найкращих умов для інвестування.

Можливості для інвестування в Україні також може сприяти реалізація проєктів у рамках Великого будівництва, яке передбачає створення інфраструктури високих технологій та залучення інвестицій.

Україна становить великий інтерес для інвесторів, які зацікавлені в розвитку інноваційних технологій. Попри виклики, пов’язані з розвитком інноваційного сектору в країні після війни, уряд котрої працює над створенням сприятливої інфраструктури та умов для інвестування, держава має потенціал для створення великої інноваційної індустрії, а готовність українського уряду підтримувати цей сектор є обнадійливим знаком для інвесторів.

Українські інноваційні компанії отримали значну підтримку з боку міжнародних інвесторів останніми роками. Наприклад, глобальні компанії, як-от SoftServe, Grammarly, MacPaw і Jooble, мають українське походження і є успішними представниками інноваційного сектору. Це показує, що українські компанії можуть конкурувати на світовому ринку високих технологій.

Наша країна являє собою привабливу можливість для інвестування в інноваційні технології. Розроблення програмного забезпечення, штучний інтелект і блокчейн є основними напрямками, які становлять інтерес для інвесторів. Але інноваційний сектор України стикається з викликами, пов’язаними з нестачею інвестицій і висококваліфікованих фахівців.

Український уряд працює над створенням сприятливої інфраструктури та умов для інвестування в цей сектор. Майбутнє інноваційної індустрії в країні є багатообіцяючим, а інвестори, які зацікавлені в розвитку високих технологій, вже розглядають можливість інвестування після перемоги.

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