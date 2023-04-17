У російському Бєлгороді невідомий безпілотний літальний апарат вдарив по тепловій електростанції, після чого у небі піднявся густий і темний дим.

Оновлено о 00:50. Наразі відомо, що на дві підстанції ТЕС залетіло три безпілотники, що спричинило відключення світла у декількох районах Бєлгорода.

Оновлено о 00:30. Прокремлівські видання повідомляють, що на станції спалахнула масштабна пожежа, а у місті частково зникло світло.

Наразі немає інших подробиць, що відбувається на місці удару. Водночас невідомо, хто запустив дрон по ТЕС. Інформація уточнюється.

Тиждень тому безпілотник літакового типу з вибуховим пристроєм вибухнув у аеропорту Бєлгорода імені Шухова, повідомляли російські Telegram-канали.

У повідомленні зазначалося, що дрон з невідомим вибуховим пристроєм упав біля паркану аеропорту імені Шухова, а потім вибухнув. Через це аеропорт певний час не працював, оскільки внаслідок вибуху був пошкоджений паркан та кабель сигналізації аеропорту.

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