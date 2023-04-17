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Юля Захарченко, редакторка стрічки

У Бєлгороді безпілотник вдарив по ТЕС: спалахнула пожежа, у місті зникло світло

У Бєлгороді безпілотник вдарив по ТЕС: спалахнула пожежа, у місті зникло світло

У російському Бєлгороді невідомий безпілотний літальний апарат вдарив по тепловій електростанції, після чого у небі піднявся густий і темний дим.

Оновлено о 00:50. Наразі відомо, що на дві підстанції ТЕС залетіло три безпілотники, що спричинило відключення світла у декількох районах Бєлгорода.

Оновлено о 00:30. Прокремлівські видання повідомляють, що на станції спалахнула масштабна пожежа, а у місті частково зникло світло.

Наразі немає інших подробиць, що відбувається на місці удару. Водночас невідомо, хто запустив дрон по ТЕС. Інформація уточнюється.

Тиждень тому безпілотник літакового типу з вибуховим пристроєм вибухнув у аеропорту Бєлгорода імені Шухова, повідомляли російські Telegram-канали.

У повідомленні зазначалося, що дрон з невідомим вибуховим пристроєм упав біля паркану аеропорту імені Шухова, а потім вибухнув. Через це аеропорт певний час не працював, оскільки внаслідок вибуху був пошкоджений паркан та кабель сигналізації аеропорту.

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Бєлгород, Безпілотники, Відключення електроенергії, Дрони, Пожежа, ТЕС
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Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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