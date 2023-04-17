У Бєлгороді безпілотник вдарив по ТЕС: спалахнула пожежа, у місті зникло світло
У російському Бєлгороді невідомий безпілотний літальний апарат вдарив по тепловій електростанції, після чого у небі піднявся густий і темний дим.
Оновлено о 00:50. Наразі відомо, що на дві підстанції ТЕС залетіло три безпілотники, що спричинило відключення світла у декількох районах Бєлгорода.
Оновлено о 00:30. Прокремлівські видання повідомляють, що на станції спалахнула масштабна пожежа, а у місті частково зникло світло.
Наразі немає інших подробиць, що відбувається на місці удару. Водночас невідомо, хто запустив дрон по ТЕС. Інформація уточнюється.
Тиждень тому безпілотник літакового типу з вибуховим пристроєм вибухнув у аеропорту Бєлгорода імені Шухова, повідомляли російські Telegram-канали.
У повідомленні зазначалося, що дрон з невідомим вибуховим пристроєм упав біля паркану аеропорту імені Шухова, а потім вибухнув. Через це аеропорт певний час не працював, оскільки внаслідок вибуху був пошкоджений паркан та кабель сигналізації аеропорту.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко