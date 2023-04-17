У Польщі відбудуться найбільші військові навчання Anakonda-23 з солдатами НАТО
У Польщі розпочалася підготовка до найбільших військових навчань Anakonda-23, в яких візьмуть участь близько 13 тис. бійців, зокрема, з держав-членів НАТО.
Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. За його словами, стартувала підготовка та передислокація військ.
– На сході та півночі Польщі розпочалася підготовка, передислокація військ до активної частини Anakonda-23 – дев’ятих найбільших циклічних навчань за участю майже 13 тис. військовослужбовців польської армії, а також армій країн-членів та партнерів Альянсу, – зазначив він.
Під час військових навчань Anakonda-23 перевіряють здатність ключових командних органів польської армії співпрацювати з системою та обраними елементами командних структур НАТО.
У рамках зазначених навчань прагнуть натренувати солдатів проводити оборонну операцію в умовах звичайних та гібридних загроз.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко