У Польщі відбудуться найбільші військові навчання Anakonda-23 з солдатами НАТО

У Польщі розпочалася підготовка до найбільших військових навчань Anakonda-23, в яких візьмуть участь близько 13 тис. бійців, зокрема, з держав-членів НАТО.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. За його словами, стартувала підготовка та передислокація військ.

– На сході та півночі Польщі розпочалася підготовка, передислокація військ до активної частини Anakonda-23 – дев’ятих найбільших циклічних навчань за участю майже 13 тис. військовослужбовців польської армії, а також армій країн-членів та партнерів Альянсу, – зазначив він.

Під час військових навчань Anakonda-23 перевіряють здатність ключових командних органів польської армії співпрацювати з системою та обраними елементами командних структур НАТО.

У рамках зазначених навчань прагнуть натренувати солдатів проводити оборонну операцію в умовах звичайних та гібридних загроз.

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