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Світові новини
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Заяв недостатньо: глава Мюнхенської конференції закликав надати Україні потрібну зброю

Крістоф Гойсген
Фото: Getty Images

Країни Заходу мають докласти більше зусиль для допомоги Україні, щоб українська армія могла відбити повномасштабну агресію РФ. Самих заяв про непохитну підтримку Києва недостатньо.

Про це йдеться в статті голови Мюнхенської конференції з безпеки Крістофа Гойсгена для німецької газети Der Tagesspiegel. Він є колишнім зовнішньополітичним радником ексканцлера ФРН Ангели Меркель. Статтю Гойсген написав у співавторстві з чотирма іншими ексрадниками з питань політики безпеки зі США, Великої Британії, Італії та Франції.

– Однієї лише заяви про непохитну підтримку недостатньо, а дії поки що не відповідають словам… Нинішній рівень поступової і нерішучої військової підтримки призведе тільки до патової ситуації на полі бою, – наголосив Гойсген.

Автори статті закликають союзників зробити все можливе для допомоги Україні. Йдеться, зокрема, про військові поставки. В статті зазначається, що коаліція країн-партнерів Києва зробила важливі кроки, проте “зараз не час для самовдоволення”.

Автори нагадують, що Україні потрібні танки, ракети більшої дальності та винищувачі.

– Ми повинні надати Україні зброю і боєприпаси, яких вона потребує, щоб дати відсіч агресивній війні РФ. Свобода має бути захищена. Що швидше Путін зрозуміє, що він не досягне своїх цілей в Україні, то швидше можна буде досягнути миру і припинити страждання українського народу, – сказано в статті.

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Автори матеріалу зауважують, що російський диктатор Володимир Путін хибно оцінив усі аспекти війни на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він був переконаний, що його армія сильна, Україна слабка, а Захід розділений. Крім того, Кремль розраховував на стовідсоткову підтримку Китаю.

Диктатор помилився, і тепер його єдина надія “полягає в тому, що його рішучість сильніша, ніж у його супротивників, і що він зможе виграти війну на виснаження”. Автори статті закликають Захід довести господарю Кремля, що він вчергове помиляється.

Вони також нагадують про жахливі воєнні злочини військ РФ і про те, що Путін все ще не відмовився від планів із захоплення України.

Автори статті попереджають, що перемога Росії збільшила б ризик прямого зіткнення між країною-агресором та НАТО.

– Якщо війна закінчиться перемогою РФ, Путін, безсумнівно, зверне увагу на Молдову і, можливо, на країни Балтії, підвищуючи ризик прямого зіткнення між Росією та НАТО, – сказано в статті.

Раніше глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген виступав за поставки Україні сучасних винищувачів. Він наголошував, що в наданні військової допомоги Україні не може бути жодних “червоних ліній”.

Джерело: Der Tagesspiegel, RND

Джерело: Deutsche Welle
Війна в Україні, Мюнхенська конференція з безпеки, Німеччина, Російська агресія
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