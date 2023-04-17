Заяв недостатньо: глава Мюнхенської конференції закликав надати Україні потрібну зброю
Країни Заходу мають докласти більше зусиль для допомоги Україні, щоб українська армія могла відбити повномасштабну агресію РФ. Самих заяв про непохитну підтримку Києва недостатньо.
Про це йдеться в статті голови Мюнхенської конференції з безпеки Крістофа Гойсгена для німецької газети Der Tagesspiegel. Він є колишнім зовнішньополітичним радником ексканцлера ФРН Ангели Меркель. Статтю Гойсген написав у співавторстві з чотирма іншими ексрадниками з питань політики безпеки зі США, Великої Британії, Італії та Франції.
– Однієї лише заяви про непохитну підтримку недостатньо, а дії поки що не відповідають словам… Нинішній рівень поступової і нерішучої військової підтримки призведе тільки до патової ситуації на полі бою, – наголосив Гойсген.
Автори статті закликають союзників зробити все можливе для допомоги Україні. Йдеться, зокрема, про військові поставки. В статті зазначається, що коаліція країн-партнерів Києва зробила важливі кроки, проте “зараз не час для самовдоволення”.
Автори нагадують, що Україні потрібні танки, ракети більшої дальності та винищувачі.
– Ми повинні надати Україні зброю і боєприпаси, яких вона потребує, щоб дати відсіч агресивній війні РФ. Свобода має бути захищена. Що швидше Путін зрозуміє, що він не досягне своїх цілей в Україні, то швидше можна буде досягнути миру і припинити страждання українського народу, – сказано в статті.
Автори матеріалу зауважують, що російський диктатор Володимир Путін хибно оцінив усі аспекти війни на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він був переконаний, що його армія сильна, Україна слабка, а Захід розділений. Крім того, Кремль розраховував на стовідсоткову підтримку Китаю.
Диктатор помилився, і тепер його єдина надія “полягає в тому, що його рішучість сильніша, ніж у його супротивників, і що він зможе виграти війну на виснаження”. Автори статті закликають Захід довести господарю Кремля, що він вчергове помиляється.
Вони також нагадують про жахливі воєнні злочини військ РФ і про те, що Путін все ще не відмовився від планів із захоплення України.
Автори статті попереджають, що перемога Росії збільшила б ризик прямого зіткнення між країною-агресором та НАТО.
– Якщо війна закінчиться перемогою РФ, Путін, безсумнівно, зверне увагу на Молдову і, можливо, на країни Балтії, підвищуючи ризик прямого зіткнення між Росією та НАТО, – сказано в статті.
Раніше глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген виступав за поставки Україні сучасних винищувачів. Він наголошував, що в наданні військової допомоги Україні не може бути жодних “червоних ліній”.
Джерело: Der Tagesspiegel, RND
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