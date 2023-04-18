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Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Очільники МО України та Пентагону обговорили пріоритети напередодні Рамштайну

Очільники МО України та Пентагону обговорили пріоритети напередодні Рамштайну
Фото: Getty Images

Міністри оборони України Олексій Резніков та Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін провели переговори. Вони обговорили низку важливих для двох країн тем, зокрема, пріоритети напередодні засідання у форматі Рамштайн.

– На цій зустрічі виповниться рік відтоді, як міністр Остін уперше скликав UDCG у Рамштайні для координації безпекової допомоги, що нині об’єднала близько 50 країн на підтримку України, – йдеться на сайті Пентагону.

У Пентагоні повідомили, що американський та український лідери пообіцяли підтримувати тісні контакти. Водночас Остін повідомив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде необхідно.

– Я поговорив із моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим, щоб обговорити пріоритети напередодні зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться цього тижня в Німеччині. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, поки це буде потрібно, – наголосив міністр оборони США.

Очільники МО України та Пентагону обговорили пріоритети напередодні Рамштайну

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Ллойд Остін, Міноборони України, Олексій Резніков, Пентагон, Рамштайн
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Ольга Чайко
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