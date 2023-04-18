Очільники МО України та Пентагону обговорили пріоритети напередодні Рамштайну
Міністри оборони України Олексій Резніков та Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін провели переговори. Вони обговорили низку важливих для двох країн тем, зокрема, пріоритети напередодні засідання у форматі Рамштайн.
– На цій зустрічі виповниться рік відтоді, як міністр Остін уперше скликав UDCG у Рамштайні для координації безпекової допомоги, що нині об’єднала близько 50 країн на підтримку України, – йдеться на сайті Пентагону.
У Пентагоні повідомили, що американський та український лідери пообіцяли підтримувати тісні контакти. Водночас Остін повідомив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде необхідно.
– Я поговорив із моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим, щоб обговорити пріоритети напередодні зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться цього тижня в Німеччині. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, поки це буде потрібно, – наголосив міністр оборони США.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко