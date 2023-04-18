Минулого місяця Єгипет під дипломатичним тиском Сполучених Штатів призупинив план таємного постачання ракет до Росії. Натомість країна вирішила виробляти артилерійські боєприпаси для України.

Про це пише американське видання The Washington Post з посиланням на “витік” п’яти документів американської розвідки, про які раніше не повідомлялося.

Минулого тижня видання розповідало про інший документ, який розкривав таємну схему, запропон00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000овану президентом Єгипту Абдель Фаттахом Ас-Сісі в лютому цього року. Вона передбачала поставку Росії до 40 тис. 122-мм ракет Sakr-45, які можна використовувати в російських системах залпового вогню. Лідер Єгипту начебто доручив підлеглим тримати ці плани в таємниці для “уникнення проблем із Заходом”.

Але згідно з новими “злитими” документами американської розвідки, на початку березня Сісі відмовився від планів допомоги Москві після переговорів з високопоставленими чиновниками США.

Видання пояснює, що хоча Єгипет має давні дипломатичні та військові відносини з РФ, він також був головним союзником США на Близькому Сході протягом десятиліть. Офіційний Каїр отримує військову допомогу від Вашингтона в розмірі понад $1 млрд на рік.

Згідно з новими документами, які потрапили до WP, Єгипет відклав угоду з РФ та схвалив продаж 152-мм і 155-мм артилерійських снарядів Сполученим Штатам для подальшої їх поставки Україні. Видання називає це дипломатичною перемогою адміністрації Джо Байдена.

В одному зі “злитих” документів, які можуть бути звітами розвідки для Пентагону, сказано, що наприкінці січня та на початку лютого Єгипет вжив заходів для таємного постачання ракет до Росії. Йдеться про визначення ціни на озброєння та отримання латуні для виготовлення ракет. Документ датований 17 лютого.

В іншому документі йдеться про те, що Єгипет почав створювати лінію з виробництва ракет для російської армії.

Як наголошує The Washington Post, президент Єгипту, схоже, зупинив цей план після візитів офіційних осіб США. Наприкінці лютого Каїр відвідали високопосадовці Білого дому та Держдепартаменту США з питань Близького Сходу. А на початку березня – міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.

Тоді західні ЗМІ повідомляли, що очільник Пентагону закликав владу Єгипту надати Україні артилерійські снаряди. У “злитому” документі від 9 березня йдеться про те, що Каїр таки схвалив продаж боєприпасів калібру 152 і 155 мм Сполученим Штатам для передання Україні.

У цьому документі також зазначається, що Єгипет планував використати запит Вашингтона на боєприпаси, щоб підштовхнути США до підписання довгострокової військової угоди. Єгипет хотів би отримати американські винищувачі F-35 та зенітні ракетні комплекси Patriot. Крім того, Каїру потрібна допомога в створенні виробничої лінії снарядів, отриманні ліцензійної угоди та сировини.

Документи містять інформацію, що поїздка єгипетської делегації до Росії для підписання військових контрактів начебто планувалася на 12-13 березня. Однак її відклали після візиту Остіна, “доки ситуація не проясниться”.

У публікації зазначається, що Сполучені Штати намагалися залучити нових союзників для поставки вкрай необхідних боєприпасів Україні. І Єгипет планував використати свої потужності з виробництва зброї для України як “важіль” для отримання від США передової військової продукції.

Водночас із документів незрозуміло, чи реанімував згодом Єгипет свої домовленості з РФ. В офіційних заявах офіційний Каїр спростовував виробництво ракет для російської армії.

Один із західних послів у Каїрі повідомив WP, що Єгипет, ймовірно, “недооцінив відповідь США на можливу поставку зброї до РФ” і хотів “отримати максимальну вигоду з обох сторін”.

Нещодавно речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заперечив постачання Єгиптом летальної зброї до Росії. За його словами, немає жодних ознак, що Каїр надає допомогу РФ.

Джерело : The Washington Post

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