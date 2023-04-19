Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Світові новини
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Болгарія вводить тимчасову заборону на імпорт українського зерна — ЗМІ

вагон
Фото: Pixabay

Від сьогодні, 19 квітня, уряд Болгарії вводить тимчасову заборону на імпорт зерна і продуктів харчування з України. У винятку — транзитна продукція.

Про це повідомляє болгарське видання BNR з посиланням на заяву виконувача обов’язків прем’єра Галаба Донева.

За словами Донева, зараз в Болгарії багато українського продовольства, а це порушило основні виробничо-торговельні ланцюжки.

Якщо ця тенденція збережеться або посилиться, що цілком реально після аналогічних обмежень із боку інших країн, то для болгарського бізнесу це матиме надзвичайно серйозні наслідки.

– Болгарія залишається солідарною з Україною, але банкрутство болгарських сільгоспвиробників нічим не допоможе, – сказав Донев.

Поки не відомо, як довго триватиме заборона на ввезення продуктів з України.

Читайте також
Словаччина тимчасово призупиняє імпорт українського зерна з 19 квітня
Зерно, збір урожаю

Болгарія, Експорт, Зерно, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вимоги незмінні. На Рамштайні Україна проситиме західну авіацію та далекобійні ракети – Кузан
винищувачі F-16
Президент Південної Кореї вперше допустив військову допомогу Україні
Юн Сок Йоль
Ядерні погрози РФ не спрацюють. НАТО продовжить підтримувати Україну – Столтенберг
Болгарія вводить тимчасову заборону на імпорт українського зерна — ЗМІ
Поки росіяни знущаються над українськими бійцями. Фотограф показав умови, в яких утримують полонених окупантів
Болгарія вводить тимчасову заборону на імпорт українського зерна — ЗМІ
Що таке Чорноморська зернова угода та які країни отримують із неї найбільше
Болгарія вводить тимчасову заборону на імпорт українського зерна — ЗМІ
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (19.04.2023)
Болгарія вводить тимчасову заборону на імпорт українського зерна — ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (19.04.2023)
Болгарія вводить тимчасову заборону на імпорт українського зерна — ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (19.04.2023)
Болгарія вводить тимчасову заборону на імпорт українського зерна — ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (19.04.2023)
Болгарія вводить тимчасову заборону на імпорт українського зерна — ЗМІ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь