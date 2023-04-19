Від сьогодні, 19 квітня, уряд Болгарії вводить тимчасову заборону на імпорт зерна і продуктів харчування з України. У винятку — транзитна продукція.

Про це повідомляє болгарське видання BNR з посиланням на заяву виконувача обов’язків прем’єра Галаба Донева.

За словами Донева, зараз в Болгарії багато українського продовольства, а це порушило основні виробничо-торговельні ланцюжки.

Якщо ця тенденція збережеться або посилиться, що цілком реально після аналогічних обмежень із боку інших країн, то для болгарського бізнесу це матиме надзвичайно серйозні наслідки.

– Болгарія залишається солідарною з Україною, але банкрутство болгарських сільгоспвиробників нічим не допоможе, – сказав Донев.

Поки не відомо, як довго триватиме заборона на ввезення продуктів з України.

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