Російські кораблі-привиди проводять розвідку в Балтійському і Північному морях та збирають дані для диверсій – ЗМІ

Російські кораблі-привиди, як військові, так й цивільні, пересуваються в Балтійському і Північному морях та збирають дані для диверсій проти вітрових електростанцій, газопроводів і кабелів зв’язку.

Про це йдеться у спільному розслідуванні громадських мовників Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії.

Як вдалося з’ясувати журналістам, велика кількість російських військових і цивільних кораблів у водах навколо Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції вивчають дно моря за допомогою спецобладнання та з’ясовують, як пов’язана інфраструктура цих країн.

– Метою Росії є отримання інформації, яка б дозволила їй саботувати, серед іншого, розподіл електроенергії Північно-Західної Європи або здійснити диверсії, у тому числі шляхом перерізання кабелів живлення та передачі даних через Атлантику та до решти Європи, – йдеться у повідомленні.

Згідно з розслідуванням, у водах Північної Європи плавають російські кораблі-привиди. Це судна, які вимкнули свої так звані передавачі AIS і не повідомляють про своє місцеперебування.

Прикладом є корабель ВМС Росії Адмірал Володимирський. Офіційно він займається морськими дослідженнями, але, за даними джерел, його також використовують для розвідувальної роботи.

Зокрема, судно переміщувалося в околицях семи вітрових електростанцій біля узбережжя Британії та Нідерландів під час однієї місії. Корабель сповільнювався, коли наближався до районів, де є вітрові електростанції.

Коли журналісти підійшли до судна на невеликому човні, вони зіткнулися з людиною в балаклаві, яка тримала зброю, схожу на військову штурмову гвинтівку.

Afsløring: Russiske spionskibe forbereder mulig sabotage mod havvindmøller, gasrør og strømkabler i Danmark og Norden https://t.co/uoXWLbo7pS pic.twitter.com/xisZQCJJbP — DR Nyheder (@DRNyheder) April 19, 2023

Зазначається, що той самий корабель був помічений біля узбережжя Шотландії минулого року під час входу в Морей-Ферт 10 листопада, приблизно за 30 морських миль на схід від Лоссімута, де базується флот морських патрульних літаків Королівських ВПС.

Як розповів журналістам офіцер данської контррозвідки, РФ готує диверсійні плани на випадок повного конфлікту із Заходом.

Глава норвезької розвідки наголосив розслідувачам, що ця військова програма є дуже важливою для Росії та її контролюють безпосередньо з Москви.

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