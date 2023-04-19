Штайнмаєр у Варшаві попросив вибачення за злочини нацистів та висловив підтримку Україні

19 квітня, у день 80-ї річниці початку повстання у Варшавському гетто федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про відповідальність німців за переслідування й масові вбивства євреїв у роки Другої світової війни та попросив пробачення.

– Сьогодні я стою перед вами й прошу у вас вибачення за злочини, скоєні тут німцями, – заявив він у присутності президентів Польщі та Ізраїлю Анджея Дуди та Іцхака Герцога.

Також Штайнмаєр виразив тверду підтримку України, зазначивши, що “У Європі ніколи більше не повинна була починатися війна”.

– Німці переслідували, поневолювали й вбивали євреїв Європи, євреїв Варшави з жорстокістю і нелюдяністю, для яких у нас немає слів, – сказав німецький президент і вказав, що нацисти ретельно спланували й здійснили свої злочини.

Він підкреслив, що німці усвідомлюють свою відповідальність і завдання, яке залишили їм ті, хто вижив, і загиблі.

– Для нас, німців, відповідальність за нашу історію не має кінцевої точки. Вона залишиться нам нагадуванням і нашою місією в сьогоденні та майбутньому, – зазначив Штайнмаєр.

Повстання у Варшавському гетто

Варшавське гетто, було створено німецькими окупантами восени 1940 року і вміщало близько 450 тисяч осіб. У 1942 році нацисти почали депортацію євреїв до трудових і концентраційних таборів, тільки з липня до вересня було викрадено або вбито 250-280 тисяч осіб. 19 квітня 1943 року в гетто увійшли війська СС і почалося повстання слабко озброєного єврейського опору.

Боротьба жителів гетто і Єврейської бойової організації проти режиму тривала майже місяць – до середини травня. Після придушення повстання тисячі євреїв депортували до табору смерті в Треблінці, спалили живцем або розстріляли. Було вбито або відправлено до таборів смерті понад 56 тисяч осіб.

Лише небагатьом вдалося втекти. Сьогодні його називають наймасштабнішим єврейським протистоянням за час Другої світової війни.

Джерело : Deutsche Welle

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