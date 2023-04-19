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Світові новини
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Штайнмаєр у Варшаві попросив вибачення за злочини нацистів та висловив підтримку Україні

Штайнмаєр
Фото: Getty Images

19 квітня, у день 80-ї річниці початку повстання у Варшавському гетто федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про відповідальність німців за переслідування й масові вбивства євреїв у роки Другої світової війни та попросив пробачення. 

– Сьогодні я стою перед вами й прошу у вас вибачення за злочини, скоєні тут німцями, –  заявив він у присутності президентів Польщі та Ізраїлю Анджея Дуди та Іцхака Герцога. 

Також Штайнмаєр виразив тверду підтримку України, зазначивши, що “У Європі ніколи більше не повинна була починатися війна”.

– Німці переслідували, поневолювали й вбивали євреїв Європи, євреїв Варшави з жорстокістю і нелюдяністю, для яких у нас немає слів, – сказав німецький президент і вказав, що нацисти ретельно спланували й здійснили свої злочини. 

Він підкреслив, що німці усвідомлюють свою відповідальність і завдання, яке залишили їм ті, хто вижив, і загиблі. 

– Для нас, німців, відповідальність за нашу історію не має кінцевої точки. Вона залишиться нам нагадуванням і нашою місією в сьогоденні та майбутньому, – зазначив Штайнмаєр.

Повстання у Варшавському гетто

Варшавське гетто, було створено німецькими окупантами восени 1940 року і вміщало близько 450 тисяч осіб. У 1942 році нацисти почали депортацію євреїв до трудових і концентраційних таборів, тільки з липня до вересня було викрадено або вбито 250-280 тисяч осіб. 19 квітня 1943 року в гетто увійшли війська СС і почалося повстання слабко озброєного єврейського опору.

Боротьба жителів гетто і Єврейської бойової організації проти режиму тривала майже місяць – до середини травня. Після придушення повстання тисячі євреїв депортували до табору смерті в Треблінці, спалили живцем або розстріляли. Було вбито або відправлено до таборів смерті понад 56 тисяч осіб.

Лише небагатьом вдалося втекти. Сьогодні його називають наймасштабнішим єврейським протистоянням за час Другої світової війни.

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Джерело: Deutsche Welle
Анджей Дуда, Варшава, Израиль, Німеччина, Польща, Франк-Вальтер Штайнмайєр
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