Штайнмаєр у Варшаві попросив вибачення за злочини нацистів та висловив підтримку Україні
19 квітня, у день 80-ї річниці початку повстання у Варшавському гетто федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про відповідальність німців за переслідування й масові вбивства євреїв у роки Другої світової війни та попросив пробачення.
– Сьогодні я стою перед вами й прошу у вас вибачення за злочини, скоєні тут німцями, – заявив він у присутності президентів Польщі та Ізраїлю Анджея Дуди та Іцхака Герцога.
Також Штайнмаєр виразив тверду підтримку України, зазначивши, що “У Європі ніколи більше не повинна була починатися війна”.
– Німці переслідували, поневолювали й вбивали євреїв Європи, євреїв Варшави з жорстокістю і нелюдяністю, для яких у нас немає слів, – сказав німецький президент і вказав, що нацисти ретельно спланували й здійснили свої злочини.
Він підкреслив, що німці усвідомлюють свою відповідальність і завдання, яке залишили їм ті, хто вижив, і загиблі.
– Для нас, німців, відповідальність за нашу історію не має кінцевої точки. Вона залишиться нам нагадуванням і нашою місією в сьогоденні та майбутньому, – зазначив Штайнмаєр.
Повстання у Варшавському гетто
Варшавське гетто, було створено німецькими окупантами восени 1940 року і вміщало близько 450 тисяч осіб. У 1942 році нацисти почали депортацію євреїв до трудових і концентраційних таборів, тільки з липня до вересня було викрадено або вбито 250-280 тисяч осіб. 19 квітня 1943 року в гетто увійшли війська СС і почалося повстання слабко озброєного єврейського опору.
Боротьба жителів гетто і Єврейської бойової організації проти режиму тривала майже місяць – до середини травня. Після придушення повстання тисячі євреїв депортували до табору смерті в Треблінці, спалили живцем або розстріляли. Було вбито або відправлено до таборів смерті понад 56 тисяч осіб.
Лише небагатьом вдалося втекти. Сьогодні його називають наймасштабнішим єврейським протистоянням за час Другої світової війни.