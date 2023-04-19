США у середу оголосять про новий пакет військової допомоги – речниця Білого дому

Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні у середу ввечері, 19 квітня.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

— Сьогодні пізніше адміністрація Байдена-Гарріс оголосить про новий пакет безпекової допомоги Україні в межах наших постійних зусиль з допомоги Україні в обороні проти жорстокого російського вторгнення, – сказала вона.

За її словами, до нового пакету допомоги увійдуть додаткові боєприпаси до ракетних систем HIMARS та артилерії, що є в запасах Пентагону.

Останній пакет допомоги на загальну суму $2,6 млрд Вашингтон оголошував на початку квітня.

Він складався з двох частин: президентського пакету на $500 млн та пакету у межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) на $2,1 млрд.

Перший варіант дає право лідеру США в надзвичайних ситуаціях передавати зброю із американських запасів. Другий варіант передбачає замовлення зброї у виробників.

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