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Світові новини
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Польщі ймовірно переглянуть перелік заборонених продуктів для імпорту з України

вино
Фото: Unsplash

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що Варшава, ймовірно, внесе зміни до переліку товарів, заборонених до імпорту з України.

Про це він сказав в інтерв’ю RMF FM.

Постанова міністра розвитку та технологій Польщі про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України набула чинності 15 квітня. За неї запроваджується заборона на імпорт до 30 червня 2023 року на певні товари, що походять з України або імпортуються на територію Польщі з України.

Телус сказав, що з оголошеного переліку, ймовірно, вилучать м’ясо, вина та ввіз живої худоби.

Коментуючи анонсовані заходи відстеження українського зерна, яке прямує через Польщу транзитом, він зазначив, що GPS-маячки будуть застосовуватися до вантажів, які везуть автомобільним та залізничним транспортом.

Але, за його словами, транспортні засоби можуть для цього групувати, а не створювати трекер для кожної фури з вантажем.

Напередодні стало відомо, що Україна та Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції. Транзит запрацює в ніч з 20 на 21 квітня. У Мінагрополітики повідомили, що до транзиту будуть застосовані додаткові заходи контролю.

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Джерело: RMF FM

Імпорт, Вино, М'ясо, Польща, Україна
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