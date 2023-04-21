Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто виступив на тлі провокативної мапи “Велика Угорщина”.

Захід, на якому він виступав, було організовано правлячою партією Фідес, лідером якої є прем’єр-міністр Віктор Орбан. Він називався Мир та безпека.

Організатори події використали мапу “Великої Угорщини” у кордонах до Тріанонського договору 1920 року.

У соціальних мережах користувачі звернули увагу, що на основному банері зображена Угорщина у її нинішніх кордонах, а також є контури кордонів так званої Великої Угорщини.

На витівку правлячої угорської партії відреагували у Румунії. Євродепутат Влад Георге назвав це огидним та обурливим.

— Угорщина – країна – член ЄС – підриває суверенітет Румунії, іншої країни – члена ЄС… Це огидно й обурливо, – наголосив він.

В українському МЗС поки ніяк не коментували цей інцидент.

У листопаді 2022 року угорський прем’єр Віктор Орбан потрапив у скандал, коли прийшов на футбольний матч із шарфом, на якому була зображена карта “Великої Угорщини”.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики.

Ще раніше у травні того ж року Орбан, коментуючи небажання підтримати нафтове ембарго, заявив, що це через втрату країною виходу до моря 100 років тому. Він натякав на узбережжя Хорватії – Далмацію. Колись цей регіон був під владою Австро-Угорщини до зміни кордонів за підсумками Першої світової війни.

У Загребі засудили слова Орбана та вручили послу Угорщини ноту МЗС.

“Велика Угорщина” — територія колишнього королівства Угорщина до Першої світової війни. Зараз більшість цих територій входять до Австрії, Хорватії, Румунії, України, Сербії та Словаччини.

Після Першої світової в Угорщини залишилось близько 30% територій з тих, які вона мала до початку війни.

Фото: Twitter/Влад Георге

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