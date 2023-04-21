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Світові новини
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На заході партії Орбана вивісили мапу “Великої Угорщини” – є реакція Румунії

Сійярто на фоні сепаратистського прапору

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто виступив на тлі провокативної мапи “Велика Угорщина”.

Захід, на якому він виступав, було організовано правлячою партією Фідес, лідером якої є прем’єр-міністр Віктор Орбан. Він називався Мир та безпека.

Організатори події використали мапу “Великої Угорщини” у кордонах до Тріанонського договору 1920 року.

У соціальних мережах користувачі звернули увагу, що на основному банері зображена Угорщина у її нинішніх кордонах, а також є контури кордонів так званої Великої Угорщини.

На витівку правлячої угорської партії відреагували у Румунії. Євродепутат Влад Георге назвав це огидним та обурливим.

— Угорщина – країна – член ЄС – підриває суверенітет Румунії, іншої країни – члена ЄС… Це огидно й обурливо, – наголосив він.

В українському МЗС поки ніяк не коментували цей інцидент.

У листопаді 2022 року угорський прем’єр Віктор Орбан потрапив у скандал, коли прийшов на футбольний матч із шарфом, на якому була зображена карта “Великої Угорщини”.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики.

Ще раніше у травні того ж року Орбан, коментуючи небажання підтримати нафтове ембарго, заявив, що це через втрату країною виходу до моря 100 років тому. Він натякав на узбережжя Хорватії – Далмацію. Колись цей регіон був під владою Австро-Угорщини до зміни кордонів за підсумками Першої світової війни.

У Загребі засудили слова Орбана та вручили послу Угорщини ноту МЗС.

“Велика Угорщина” — територія колишнього королівства Угорщина до Першої світової війни. Зараз більшість цих територій входять до Австрії, Хорватії, Румунії, України, Сербії та Словаччини.

Після Першої світової в Угорщини залишилось близько 30% територій з тих, які вона мала до початку війни.

Фото: Twitter/Влад Георге

Австрія, Румунія, Сербія, скандал, Словаччина, Угорщина, Україна, Хорватія
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