Союзники України розглядають можливість повної заборони експорту до РФ – Bloomberg

Ключові союзники України, включно зі США, розглядають можливість наближення до повної заборони експорту товарів до Росії, що значно посилить економічний тиск на країну-агресора.

Чиновники країн G7 обговорюють такі обмеження перед травневим самітом у Японії, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За їхніми словами, планується долучити до заборони експорту і країни Євросоюзу, проте пропозиція все ще обговорюється і може змінитися.

– Якщо лідери G7 підтримають цей крок на саміті, необхідно буде узгодити список винятків. Ймовірно, що ліки і сільськогосподарська продукція, зокрема продукти харчування, залишаться у цьому списку, – пише видання.

Проте наразі є серйозні перешкоди для запровадження таких обмежень – нові критерії мають схвалити всі країни ЄС, що прогнозовано спричинить запеклі дебати через ймовірну негативну реакцію з боку компаній, які досі експортують товари до Росії.

На сьогодні до Росії продовжують надходити товари з Європи, США, Канади та Японії на суму $66 млрд.

Джерело : Bloomberg

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