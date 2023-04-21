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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Албанія скасувала безвізовий режим для громадян Росії

російські паспорти
Фото: Depositphotos

Громадянам Російської Федерації скасували безвізовий режим в Албанії. Про це повідомило посольство Албанії у РФ на своєму офіційному онлайн-ресурсі.

– Посольство Республіки Албанія в Російській Федерації інформує, що відповідно до поправок Ради міністрів Республіки Албанія від 20.04.2023 року в постанові №858 від 29.12.2021 року скасовується безвізовий режим для громадян Російської Федерації (щороку з 01 травня до 30 вересня), – йдеться у повідомленні.

У посольстві попередили, що для відвідування Албанії громадянам РФ тепер необхідно оформити візу, щоб офіційно засвідчити мету поїздки до країни.

Раніше росіяни могли в’їжджати в країну без візи з 1 травня до 30 вересня, зокрема, за допомогою цього Албанія стимулювала туризм.

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Джерело: Посольство Албанії у РФ

Албанія, Безвізовий режим, Громадянство РФ
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