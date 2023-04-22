Франція відмовилася надати Україні цифрову мапу Білорусі, що дозволило б українській авіації літати на малих висотах над територією сусідньої країни, яка стала вірним союзником РФ.

Як повідомляє французьке видання Le Monde, Київ звертався до Парижа з проханням надати цифрову карту території Білорусі.

Йшлося про карти DTED (цифрові дані про висоту рельєфу), що детально описують рельєф місцевості та містять перелік перешкод, як-от високовольтні лінії електропередач або вітрові турбіни, і, перш за все, військове обладнання, яке може становити небезпеку для літака, наприклад, радари або зенітні батареї.

— Вони містять усі тактичні дані, необхідні для проникнення на дуже малій висоті, вночі або в умовах поганої видимості, – пояснило військове джерело.

Зазначається, що у Міністерстві оборони Франції не коментували цю інформацію.

За даними Le Monde, у Парижі аргументували відмову тим, що підтримка Франції буде непохитною доти, доки йдеться лише про захист української території, але не може бути й мови про участь в операціях на іншій іноземній території.

Французькі військові джерела вказують на те, що Україна, ймовірно, раніше зверталася з таким проханням до інших членів коаліції. Зазначається, що Київ звернувся до Парижа з таким проханням лише після того, як отримав відмову від інших.

Джерело: Le Monde

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