Канада оголосила новий пакет військової допомоги Україні на $29 млн

На засіданні у Рамштайні міністр оборони Канади Аніти Ананд оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму 39 млн канадських доларів ($28,9 млн).

За її словами, він включатиме зокрема 40 снайперських гвинтівок з боєприпасами до них, 16 радіостанцій, а також внесок до цільового фонду НАТО, який допоможе забезпечити Україну 3,3 млн л пального та іншими матеріалами.

Ананд повідомила, що всі вісім основних бойових танків Leopard 2, які Канада передала Україні, вже доставлені до Польщі. Також Канада направила трьох інструкторів з вогневої підготовки українських танкових екіпажів.

11 квітня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що п оставлять Україні велику партію стрілецької зброї та боєприпасів.

Йдеться про 21 тис. автоматів і гвинтівок, 38 кулеметів і 2,4 млн патронів до них.

Джерело: Ministry of Defense of Canada

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