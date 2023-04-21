Кремль намагається створити у Німеччині “антивоєнну” коаліцію – WP

Кремль використовує ультраправих та ультралівих політиків у Німеччині, щоб зупинити поставки зброї в Україну.

Про це пише газета The Washington Post з посиланням на секретні російські документи, датовані липнем-листопадом, які отримала європейська розвідувальна служба. План почали втілювати в дію нібито на початку вересня.

За даними видання, 25 лютого 13 тис. демонстрантів зібралися біля Бранденбурзьких воріт, щоб закликати до припинення поставок зброї в Україну. “Протест” очолювала членкиня парламенту від ліворадикальної німецької партії Die Linke Сахра Вагенкнехт.

З її слів, вимогою натовпу було небажання втягнути Німеччину у війну. Вагенкнехт закликала до створення нового руху за мир і засудила кровопролиття в Україні, не згадуючи про російське вторгнення.

Серед натовпу в Берліні були редактор ультраправого журналу Юрген Ельзессер та десятки членів ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (AfD), які вітали гасла Вагенкнехт.

Журнал, який видає Ельзессер, нещодавно заявив на своїй обкладинці, що Вагенкнехт є найкращим канцлером, назвавши її “кандидатом для лівих та правих”. Його видання німецькі чиновники називають пропагандистським органом Кремля.

У документах фіксуються зустрічі між кремлівськими чиновниками та політтехнологами РФ, а також накази Кремля для стратегів зосередитися на Німеччині, щоб створити антивоєнні настрої в Європі та послабити підтримку України.

Файли також містять хроніку зусиль стратегів, спрямованих на реалізацію цих планів, та їхні звіти Кремлю. Документи не містять жодних матеріалів, які б фіксували комунікацію між російськими стратегами та їхніми союзниками в Німеччині. Але інтерв’ю показують, що принаймні одна людина, близька до Вагенкнехт, і кілька членів AfD контактували з російськими офіційними особами під час розробки планів.

WP пише, що деталі документів свідчать про прямі спроби Кремля втрутитися в німецьку політику, намагаючись створити нову коаліцію між Вагенкнехт, ультралівими і AfD, а також підтримати протести екстремістів лівих і правих проти німецького уряду.

Зазначається, що використання мирних протестів для розколу Заходу повторює тактику, яка була відточена ще в радянські часи і знову вийшла на перший план після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

— Ми знаємо (цю тактику, – Ред.) з часів Холодної війни, коли Радянський Союз намагався впливати на антивоєнні рухи і маніпулювати ними, – сказав високопоставлений чиновник німецької служби безпеки на умовах анонімності.

Запропонована Кремлем стратегія об’єднає дві німецькі фракції з давніми проросійськими позиціями. 53-річна Вагенкнехт – колишня комуністка, яка виросла у Східній Німеччині і кілька разів конфліктувала з більш традиційним керівництвом Die Linke, зокрема через свою популістську позицію.

Опитування громадської думки показують, що її популярність на національному рівні зростає, і вона відкрито роздумує над створенням нової партії. Німецькі експерти прогнозують, що вона отримає підтримку з боку електорату AfD і в цілому може набрати до 24% голосів виборців, згідно з нещодавнім опитуванням, на яке посилається німецький журнал Der Spiegel.

AfD, яку дехто в Німеччині називає партією “тих, хто розуміє Путіна”, поділяє думку Кремля про те, що війну в Україні нібито спровокували США і що Росія “просто захищається” від оточення НАТО, захищаючи російськомовне населення на Сході України. Як свідчать документи та інтерв’ю, Москва протягом тривалого часу культивувала десятки членів AfD, особливо за допомогою розкішних, повністю оплачених поїздок до Росії.

З документів не зрозуміло, як політтехнологи, що працюють з Кремлем, намагалися донести до членів AfD або інших потенційних німецьких союзників інформацію про плани Москви. Але незабаром після того, як Кремль віддав наказ про створення союзу між Вагенкнехт і ультраправими, депутати AfD почали виступати на її підтримку в парламенті, а члени партії скандували її ім’я на мітингах.

Джерело : The Washington Post

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