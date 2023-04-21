Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що його країна тримається неупередженої позиції стосовно “кризи в Україні” і не планує тиснути на інші країни.

Про це Цінь Ган сказав на міжнародному форумі в Шанхаї, повідомляє Укрінформ.

За його словами, Пекін підтримує мирне врегулювання будь-яких міжнародних суперечок шляхом консультацій і діалогу.

– Стосовно кризи в Україні, Китай не розпалює ситуацію і не користується нею. Китай зайняв неупереджену позицію і наполягає на мирних переговорах, щоб зменшити напруження і знизити градус протистояння, – заявив міністр.

Він також підкреслив, що Китай не буде тиснути на інші країни, проте й не сприйме тиску ззовні.

Цінь Ган заявив, що домінування та гегемонія не є метою розвитку Китаю.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни ISW повідомляли, що Кремль намагається представити Росію як рівного Китаю партнера в галузі оборони.

А міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган заявив, що КНР не буде продавати озброєння Росії та регулюватиме експорт до РФ товарів подвійного призначення

Джерело : Укрінформ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.