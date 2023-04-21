Належить до корінних інтересів КНР: Пекін заявив про свої права на Тайвань
У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що Тайвань історично є невід’ємною частиною їхньої країни. А отже обидва боки Тайванської протоки належать саме КНР.
Таку заяву зробив очільник МЗС Китаю Цінь Ган під час виступу на міжнародному форумі з модернізації в Шанхаї.
– Тайвань був невід’ємною частиною території Китаю з давніх часів, і обидва береги протоки належать одному Китаю. Це історія Тайваню і це статус-кво Тайваню, – повідомив дипломат.
Цінь Ган додав, що “повернення Тайваню до Китаю” є складовою міжнародного порядку, встановленого після Другої світової війни.
Міністр стверджує, що останнім часом лунає “абсурдна риторика, яка звинувачує Китай у зміні статус-кво, підриві миру та стабільності” у Тайванській протоці.
За словами дипломата, статус-кво начебто намагаються змінити “сепаратистські сили незалежності Тайваню”, а також ще кілька держав, які хочуть скасувати принцип одного Китаю та досягнути його “мирного поділу”.
Глава МЗС уточнив, що втрата території, яку Китай вважає своєю, є неприйнятною для 1,4 млрд китайців. А тому КНР готовий відстоювати свою територіальну цілісність та суверенітет.
– Китай не втратить жодної частини своєї території, відновленої після Другої світової війни, і встановлений післявоєнний міжнародний порядок не буде змінений…
Питання Тайваню належить до корінних інтересів Китаю. І наша відповідь тому, хто спробує зруйнувати принцип одного Китаю, – ми ніколи не відступимо перед будь-яким актом, який підриває суверенітет і безпеку Китаю, – зазначив міністр.
Як відомо, Тайванська протока пролягає між Китаєм та островом Тайвань, сполучаючи Східнокитайське море з Південнокитайським. Пекін вважає демократично керований Тайвань своєю територією.
Нещодавно Китай провів військові навчання у водах поблизу Тайваню. За даними ЗМІ, збройні сили КНР на другий день навчань змоделювали точні удари по “ключових цілях” Тайваню.