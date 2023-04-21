У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що Тайвань історично є невід’ємною частиною їхньої країни. А отже обидва боки Тайванської протоки належать саме КНР.

Таку заяву зробив очільник МЗС Китаю Цінь Ган під час виступу на міжнародному форумі з модернізації в Шанхаї.

– Тайвань був невід’ємною частиною території Китаю з давніх часів, і обидва береги протоки належать одному Китаю. Це історія Тайваню і це статус-кво Тайваню, – повідомив дипломат.

Цінь Ган додав, що “повернення Тайваню до Китаю” є складовою міжнародного порядку, встановленого після Другої світової війни.

Міністр стверджує, що останнім часом лунає “абсурдна риторика, яка звинувачує Китай у зміні статус-кво, підриві миру та стабільності” у Тайванській протоці.

За словами дипломата, статус-кво начебто намагаються змінити “сепаратистські сили незалежності Тайваню”, а також ще кілька держав, які хочуть скасувати принцип одного Китаю та досягнути його “мирного поділу”.

Глава МЗС уточнив, що втрата території, яку Китай вважає своєю, є неприйнятною для 1,4 млрд китайців. А тому КНР готовий відстоювати свою територіальну цілісність та суверенітет.

– Китай не втратить жодної частини своєї території, відновленої після Другої світової війни, і встановлений післявоєнний міжнародний порядок не буде змінений… Питання Тайваню належить до корінних інтересів Китаю. І наша відповідь тому, хто спробує зруйнувати принцип одного Китаю, – ми ніколи не відступимо перед будь-яким актом, який підриває суверенітет і безпеку Китаю, – зазначив міністр.

Як відомо, Тайванська протока пролягає між Китаєм та островом Тайвань, сполучаючи Східнокитайське море з Південнокитайським. Пекін вважає демократично керований Тайвань своєю територією.

Нещодавно Китай провів військові навчання у водах поблизу Тайваню. За даними ЗМІ, збройні сили КНР на другий день навчань змоделювали точні удари по “ключових цілях” Тайваню.

Джерело : France24, Укрінформ

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