Уже в найближчі тижні Сполучені Штати розпочнуть навчання для українських військовослужбовців на бойових танках Abrams. Українці тренуватимуться застосовувати їх на полі бою та обслуговувати.

Про це інформує агентство Associated Press із посиланням на офіційних осіб, які розповіли це на умовах анонімності.

За даними AP, таке рішення було ухвалено на полях сьогоднішньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн). Офіційне підтвердження очікується пізніше в п’ятницю, 21 квітня.

Зазначається, що США хочуть швидше передати танки Abrams на поле бою в Україні.

За даними чиновників, з якими спілкувалося агентство, 31 танк доставлять на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня. А через кілька тижнів українські військові розпочнуть навчання, що триватимуть близько 10 тижнів.

США не будуть передавати Києву танки, на яких проходитимуть тренування українців. Натомість у Сполучених Штатах вже модернізують 31 бойовий танк M1A1 Abrams для відправлення на передову. Машини переобладнають під потреби України.

Задум полягає в тому, щоб українські військові пройшли навчання до того, як оновлені танки будуть готові і зможуть виконувати завдання на полі бою.

За словами офіційних осіб, навчання пройдуть близько 250 українських військовослужбовців. Частина тренуватиметься керувати танками, а інші – ремонтувати та обслуговувати їх.

Після перших 10 тижнів також можуть провести додаткове тренування, як вести бій і маневрувати на танках.

Як відомо, в січні адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про плани відправити до України 31 бойовий танк Abrams. Вашингтон пішов на цей крок після тривалих наполягань, що ця техніка надто складна в обслуговуванні та ремонті.

Це рішення було частиною ширшого політичного маневру, в рамках якого Німеччина розблокувала поставки своїх танків Leopard для України.

Спочатку США планували передати 31 танк M1A2 Abrams. Проте наприкінці березня Вашингтон вирішив відправити танки старішої модифікації M1A1 , що дасть змогу пришвидшити поставки цієї техніки.

Джерело : AP

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