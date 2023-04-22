Юля Захарченко, редакторка стрічки
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
Російська еліта починає відвертатися від кремлівського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
За словами очільника МО ФРН, з Москви йому повідомляють про нестійке становище Володимира Путіна через поразки у війні проти України.
– Є багато людей зі старої номенклатури, хто відвертається, але дуже неголосно і в кулуарах, так воно і залишиться, – вважає німецький міністр.
Водночас Пісторіус зазначив, що тепер техніка російських військ, яку вони підіймають зі складів, частково перебуває у жалюгідному стані.
– Це буквально стародавні танки 1950-х та 1960-х років, – розповів очільник німецького оборонного відомства.
Джерело: Bild
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