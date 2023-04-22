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Світові новини
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Біля Філіппін знайшли затонуле судно Montevideo Maru, яке перевозило тисячу полонених

Montevideo Maru

У Південно-Китайському морі дослідники знайшли уламки японського транспортного корабля Montevideo Maru, який затонув біля берегів Філіппін під час Другої світової війни. Про це повідомляє BBC.

Судно перевозило близько 1 060 ув’язнених орієнтовно з 14 країн, зокрема 850 австралійських військовослужбовців з Нової Гвінеї на острів Хайнань, який тоді був окупований Японією. Тоді також загинули 33 норвезьких моряки та 20 японських охоронців й членів екіпажу.

Воно затонуло внаслідок торпедної атаки з боку американського підводного човна USS Sturgeon. Потоплення Montevideo Maru у липні 1942 року вважається найбільшою морською катастрофою Австралії.

Пошукову місію організувала австралійська група морської археології Silentworld Foundation. Їй допомагала нідерландська компанія Fugro, що займається глибоководними дослідженнями.

За допомогою автономного підводного апарату затонулий корабель виявили на глибині понад 4 тис. метрів – це глибше, ніж затонулий Титанік.

Технічний фахівець пошукової команди Роджер Тернер сказав BBC, що “тепер це військове поховання, це могила, до якої треба ставитися з належною повагою”.

— Це був хвилюючий момент, коли ми побачили зображення корабля, закриті кришки люків, де утримувалися в’язні під час плавання, – розповів він.

Представники Silentworld заявили, що затонуле судно не будуть чіпати, що означає, що людські останки або артефакти з судна не вилучать.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що нарешті знайдено місце спочинку загублених душ з Montevideo Maru. Він висловив сподівання, що ці новини певною мірою принесуть втіху близьким.

Тернер розповів, що після влучання торпед Montevideo Maru пішов на дно за 11 хвилин. На воду спустили лише три рятувальні шлюпки. Врятуватися вдалося 102 членам японського екіпажу та охоронцям, які попливли в бік Філіппін.

Пошуки уламків корабля розпочалися 6 квітня 2023 року в Південно-Китайському морі, за 110 км на північний захід від острова Лусон на Філіппінах, і були знайдені через 12 днів.

Ще кілька днів пішло на перевірку уламків за допомогою експертного аналізу морських археологів та інших фахівців. Сканування уламків, зокрема трюму та носової частини, збіглися з об’єктами, позначеними на кресленнях корабля.

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Фото: Wikipedia

Джерело: BBC
Друга світова війна, Корабель, Філіппіни, Японія
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