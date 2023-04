У Південно-Китайському морі дослідники знайшли уламки японського транспортного корабля Montevideo Maru, який затонув біля берегів Філіппін під час Другої світової війни. Про це повідомляє BBC.

Судно перевозило близько 1 060 ув’язнених орієнтовно з 14 країн, зокрема 850 австралійських військовослужбовців з Нової Гвінеї на острів Хайнань, який тоді був окупований Японією. Тоді також загинули 33 норвезьких моряки та 20 японських охоронців й членів екіпажу.

Воно затонуло внаслідок торпедної атаки з боку американського підводного човна USS Sturgeon. Потоплення Montevideo Maru у липні 1942 року вважається найбільшою морською катастрофою Австралії.

Пошукову місію організувала австралійська група морської археології Silentworld Foundation. Їй допомагала нідерландська компанія Fugro, що займається глибоководними дослідженнями.

За допомогою автономного підводного апарату затонулий корабель виявили на глибині понад 4 тис. метрів – це глибше, ніж затонулий Титанік.

Технічний фахівець пошукової команди Роджер Тернер сказав BBC, що “тепер це військове поховання, це могила, до якої треба ставитися з належною повагою”.

Представники Silentworld заявили, що затонуле судно не будуть чіпати, що означає, що людські останки або артефакти з судна не вилучать.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що нарешті знайдено місце спочинку загублених душ з Montevideo Maru. Він висловив сподівання, що ці новини певною мірою принесуть втіху близьким.

At long last, the resting place of the lost souls of the Montevideo Maru has been found.

Among the 1,060 prisoners on board were 850 Australian service members – their lives cut short.

We hope today’s news brings a measure of comfort to loved ones who have kept a long vigil. pic.twitter.com/husOu6peUL

— Anthony Albanese (@AlboMP) April 21, 2023