Спецслужби Грузії затримали одного з лідерів ІДІЛ
У Грузії затримали лідера одного з угруповань терористичної організації “Ісламська держава” – громадянина Грузії Малхаза Паксашвілі.
Як повідомляє видання Грузія Online, його затримали на підставі доказів, здобутих у результаті спільного розслідування Контртерористичного центру, Генпрокуратури та МВС Грузії.
Повідомляється, що Паксашвілі у 2013 році залишив Грузію та виїхав до Сирії, де приєднався до терористичної організації “Ісламська держава”.
У 2013-2015 роках він був у лавах угруповання “військових емірів” братів Цезаря і Цискари Тохосашвілі і брав активну участь у бойових діях та нападах, що здійснюються зазначеною терористичною організацією.
Повідомляється, що затриманий мав тісні зв’язки з командирами високої ланки ІДІЛ та обіймав посаду “наїба” в одному з угруповань зазначеної терористичної організації.
У Грузії справа розслідується за статтею 328 КК (членство у терористичній організації іноземної держави та сприяння у терористичній діяльності).
Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 17 років.
Джерело: Грузія Online
Фото: Служба державної безпеки Грузії