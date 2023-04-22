Спецслужби Грузії затримали одного з лідерів ІДІЛ

У Грузії затримали лідера одного з угруповань терористичної організації “Ісламська держава” – громадянина Грузії Малхаза Паксашвілі.

Як повідомляє видання Грузія Online, його затримали на підставі доказів, здобутих у результаті спільного розслідування Контртерористичного центру, Генпрокуратури та МВС Грузії.

Повідомляється, що Паксашвілі у 2013 році залишив Грузію та виїхав до Сирії, де приєднався до терористичної організації “Ісламська держава”.

У 2013-2015 роках він був у лавах угруповання “військових емірів” братів Цезаря і Цискари Тохосашвілі і брав активну участь у бойових діях та нападах, що здійснюються зазначеною терористичною організацією.

Повідомляється, що затриманий мав тісні зв’язки з командирами високої ланки ІДІЛ та обіймав посаду “наїба” в одному з угруповань зазначеної терористичної організації.

У Грузії справа розслідується за статтею 328 КК (членство у терористичній організації іноземної держави та сприяння у терористичній діяльності).

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 17 років.

Джерело: Грузія Online

Фото: Служба державної безпеки Грузії

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.