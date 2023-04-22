У ЄС та країнах G7 схиляються до гібридного трибуналу за злочини агресії – DW

У Брюсселі та країнах G7 схиляються до думки, що гібридний трибунал є найбільш реалістичною перспективою притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України.

Про це повідомив високопосадовець ЄС, передає видання Deutsche Welle.

За його словами, за оцінками експертів Євросоюзу в галузі міжнародного права, міжнародний трибунал на основі української юрисдикції – це найбільш ймовірний варіант здійснення правосуддя в цьому випадку.

— Трибунал слугуватиме політичному імперативу, який полягає у притягненні до відповідальності, – сказав він, зазначивши, що для ЄС дуже важливо, щоб Україна ратифікувала Римський статут.

Гібридний трибунал міг би поєднати національну юрисдикцію України та процес на основі міжнародного права з суддями з різних країн.

У Єврокомісії зазначали, що для його створення, як і для створення спеціального міжнародного трибуналу, потрібна потужна підтримка ООН.

Річ у тім, що за злочини агресії відповідає найвище політичне та військове керівництво Росії, але воно має міжнародний імунітет. Щоб провести трибунал, треба його зняти.

Київ не підтримує гібридний трибунал для Путіна. Президент Володимир Зеленський наполягає, що спеціальний трибунал за злочин агресії РФ проти України має бути створений шляхом ухвалення відповідної резолюції Генасамблеї ООН.

Нещодавно глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що кількість країн, які входять до групи, що працює над створенням спеціального трибуналу над РФ за злочин агресії проти України, зросла до 34.

У січні Європарламент підтримав резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України. За цей злочин відповідає вище керівництво країни.

Джерело : Deutsche Welle

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