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Світові новини
Валентина Летяк, редакторка стрічки

В останньому пакеті США для України – протитанкові міни часів холодної війни – NYT

Мінне поле

Останній пакет військової допомоги, наданий Пентагоном Україні, включає невідому кількість протитанкових мін часів холодної війни – М21, пише видання The New York Times.

Ці боєприпаси перебувають на озброєнні армії США щонайменше з початку 1960-х років.

Міна М21 – це великий боєприпас у металевому корпусі, який зазвичай закопуються. Він вибухає, коли над ним проїжджає транспортний засіб.

Такі міни містять спеціалізовану боєголовку, здатну пробити кілька сантиметрів броньованого покриття.

Діаметр міни – близько 23 см, висота – 20 см, важить боєприпас 8 кг.

Днями офіційний представник Пентагону майор Чарлі Дітц заявив, що протитанкові міни є важливим оборонним засобом проти російських танків і бронетехніки, що допомагає ЗСУ відбивати російські атаки.

М21 не заборонені Оттавським договором 1997 року, який підписали 133 країни. Для їхньої детонації потрібен тиск понад 100 кг, наприклад, танка чи вантажівки, їх не можна використовувати як пастки.

Водночас M21 не має функції самознищення, тому місця їх встановлення треба позначити на мапі для проведення розмінування.

За даними Рахункової палати США, станом на 2002 рік га їхніх складах зберігалося понад 178 тис. мін M21.

19 квітня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $325 млн. Він містить боєприпаси для ракетних систем HIMARS, артилерійські снаряди, системи протитанкового озброєння і протитанкові міни.

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Джерело: The New York Times

Війна в Україні, Міна, Пентагон, Російська агресія, США, США-Україна
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