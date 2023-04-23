Путін – найголовніший терорист, різанина в Бучі відбулася за сценарієм Самашок – Закаєв

Очільник уряду Ічкерії в екзилі Ахмед Закаєв стверджує, що російська різанина в Бучі відбулася за сценарієм Самашок. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю журналістам Фактів тижня.

– Самашки та Алди – це та сама Буча. Просто і тут були мирні жителі, залишалися лише мирні громадяни. І там були мирні жителі. І просто ось ті методи, які вони використовували в Чечні, перенесли сюди в Бучу та Ірпінь, – заявив він.

Ахмед Закаєв розповів, як у Чечні росіяни створювали так звані фільтраційні табори, які насправді були концентраційними. Туди забирали молодих людей, які могли бути потенційно представниками опору, як і в Україні.

– Створювалися фільтраційні табори, а насправді – це були концентраційні табори. Вони брали чеченців, усіх, хто потрапляв. Особливо на блок постах вони брали молодих людей, які вдалися зростом. Вони в принципі вибирали потенційно можливих опорників. Або просто у когось не вистачило грошей, щоб заплатити на блокпосту. Вони їх забирали під приводом підозрюваних та зосереджували в іншому місці. Або вони їх катували та викидали. Тіла видавали родичам, точніше продавали. Або ж живими їх продавали знову. І вони утримувалися.

На його думку, в Україні російські війська використовували такі ж самі методи катування, які відпрацювали у Чечні.

– У них є місця, де вони катують, що нам і було показано і в Бучі, і в Ірпені. Це ж використовувалося. Ці методи були відпрацьовані в Чечні, які вони принесли сюди. Принесли або намагалися привнести в Україну. А сьогодні світ розуміє й усвідомлює. Хто найголовніший терорист у світі? Це Путін, – вважає Ахмед Закаєв.

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