У Франції на міжнародному фестивалі повітряних зміїв автомобіль на швидкості влетів у натовп. За попередніми даними, щонайменше 11 людей отримали поранення.

Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався у суботу, 22 квітня, Повідомляється, що водій літнього віку не впорався з керуванням і наїхав на пішоходів у приморському містечку Берк-сюр-Мер близько 18:25 вечора на вулиці Ancien Calvaire.

#Update: Just in – Reports says that the driver who hit the 11 pedestrians in #Berck, #France was an elderly person who had some medical emergency at the time of the accident. pic.twitter.com/qEmbZmGj8k

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) April 22, 2023