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Світові новини
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Франції, на фестивалі автомобіль влетів у натовп. 11 людей дістали поранення

франція фестиваль повітряних зміїв
Фото: Depositphotos

У Франції на міжнародному фестивалі повітряних зміїв автомобіль на швидкості влетів у натовп.  За попередніми даними, щонайменше 11 людей отримали поранення.

Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався у суботу, 22 квітня, Повідомляється, що водій літнього віку не впорався з керуванням і наїхав на пішоходів у приморському містечку Берк-сюр-Мер близько 18:25 вечора на вулиці Ancien Calvaire.

Як розповіли правоохоронці,  найбільш серйозні травми отримали чотири жінки, з них дві пенсіонерки, віком 75 і 82 роки. Водія заарештувала поліція.

Нагадаємо, 15 квітня у Франції сталося подібне ДТП. Автомобіль на великій швидкості в’їхав у натовп, внаслідок чого постраждали шестеро людей, двоє з них отримали серйозні травми.

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Джерело: The Guardian
Аварія, ДТП, Фестиваль, Франція
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