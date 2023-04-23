З Судану евакуювали дипломатів США. Посольство тимчасово припиняє роботу

Співробітників посольства Сполучених Штатів в Судані евакуйовано.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляють у Білому домі.

– Сьогодні (22 квітня – Ред.) за моїм наказом військові Сполучених Штатів провели операцію з евакуації персоналу уряду США з Хартума. Я пишаюся винятковою прихильністю співробітників нашого посольства, які мужньо і професійно виконували свої обов’язки й уособлювали дружбу і зв’язок Америки з народом Судану. Я вдячний за неперевершену майстерність наших військовослужбовців, які успішно доставили їх у безпечне місце, – сказав він.

Також Байден повідомив, що посольство США в Судані тимчасово призупиняє роботу, та подякував Джибуті, Ефіопії та Саудівській Аравії за допомогу в проведенні операції.

Нагадаємо, 15 квітня в Судані відбулася спроба військового перевороту. Сили швидкої підтримки (RSF) почали бої проти армії Судану в Хартумі та інших ключових містах. Вони заявляють, що виступають проти чинного уряду і прагнуть встановити в країні демократію.

Внаслідок сутичок було пошкоджено щонайменше два літаки в аеропорту Хартума. Одне з повітряних суден належить українській авіакомпанії SkyUp Airlines.

Напередодні, 22 квітня, Збройні сили Судану заявили, що змогли придушити спробу перевороту. Однак поки військові Судану не можуть назвати терміни завершення бойових дій.

Джерело : The Guardian

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