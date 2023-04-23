З Судану евакуювали дипломатів США. Посольство тимчасово припиняє роботу
Співробітників посольства Сполучених Штатів в Судані евакуйовано.
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляють у Білому домі.
– Сьогодні (22 квітня – Ред.) за моїм наказом військові Сполучених Штатів провели операцію з евакуації персоналу уряду США з Хартума. Я пишаюся винятковою прихильністю співробітників нашого посольства, які мужньо і професійно виконували свої обов’язки й уособлювали дружбу і зв’язок Америки з народом Судану. Я вдячний за неперевершену майстерність наших військовослужбовців, які успішно доставили їх у безпечне місце, – сказав він.
Також Байден повідомив, що посольство США в Судані тимчасово призупиняє роботу, та подякував Джибуті, Ефіопії та Саудівській Аравії за допомогу в проведенні операції.
Нагадаємо, 15 квітня в Судані відбулася спроба військового перевороту. Сили швидкої підтримки (RSF) почали бої проти армії Судану в Хартумі та інших ключових містах. Вони заявляють, що виступають проти чинного уряду і прагнуть встановити в країні демократію.
Внаслідок сутичок було пошкоджено щонайменше два літаки в аеропорту Хартума. Одне з повітряних суден належить українській авіакомпанії SkyUp Airlines.
Напередодні, 22 квітня, Збройні сили Судану заявили, що змогли придушити спробу перевороту. Однак поки військові Судану не можуть назвати терміни завершення бойових дій.