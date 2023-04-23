Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Світові новини
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

З Судану евакуювали дипломатів США. Посольство тимчасово припиняє роботу

конфлікт у Судані
Фото: Getty Images

Співробітників посольства Сполучених Штатів в Судані евакуйовано. 

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляють у Білому домі. 

Сьогодні (22 квітня – Ред.) за моїм наказом військові Сполучених Штатів провели операцію з евакуації персоналу уряду США з Хартума. Я пишаюся винятковою прихильністю співробітників нашого посольства, які мужньо і професійно виконували свої обов’язки й уособлювали дружбу і зв’язок Америки з народом Судану. Я вдячний за неперевершену майстерність наших військовослужбовців, які успішно доставили їх у безпечне місце, – сказав він.

Також Байден повідомив, що посольство США в Судані тимчасово призупиняє роботу, та подякував Джибуті, Ефіопії та Саудівській Аравії за допомогу в проведенні операції.

Нагадаємо, 15 квітня в Судані відбулася спроба військового перевороту. Сили швидкої підтримки (RSF) почали бої проти армії Судану в Хартумі та інших ключових містах. Вони заявляють, що виступають проти чинного уряду і прагнуть встановити в країні демократію.

Внаслідок сутичок було пошкоджено щонайменше два літаки в аеропорту Хартума. Одне з повітряних суден належить українській авіакомпанії SkyUp Airlines.

Напередодні, 22 квітня,  Збройні сили Судану заявили, що змогли придушити спробу перевороту.  Однак поки військові Судану не можуть назвати терміни завершення бойових дій.

Читайте також
МЗС України відреагувало на заворушення у Судані та закликало до виваженості
З Судану евакуювали дипломатів США. Посольство тимчасово припиняє роботу

Джерело: The Guardian
Джо Байден, Судан, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Судані придушили спробу перевороту – ЗС країни
З Судану евакуювали дипломатів США. Посольство тимчасово припиняє роботу
Витік документів США: перші дані з’явилися через 48 годин після вторгнення в Україну
Пентагон Джек Тейшейра
В останньому пакеті США для України – протитанкові міни часів холодної війни – NYT
Мінне поле
США прискорять поставки танків M1 Abrams в Україну
Танки Abrams
У Пентагоні пояснили, чому не поспішають з винищувачами для України
Марк Міллі
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.04.2023)
З Судану евакуювали дипломатів США. Посольство тимчасово припиняє роботу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.04.2023)
З Судану евакуювали дипломатів США. Посольство тимчасово припиняє роботу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.04.2023)
З Судану евакуювали дипломатів США. Посольство тимчасово припиняє роботу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.04.2023)
З Судану евакуювали дипломатів США. Посольство тимчасово припиняє роботу
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь