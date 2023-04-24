У французькому Страсбурзі стартує весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка триватиме протягом 24-28 квітня.

Як поінформували в пресслужбі ПАРЄ, однією з тем для обговорення буде примусова депортація українських дітей до РФ.

Це будуть термінові дебати на тему: Становище українського цивільного населення, включно з дітьми, яке примусово переміщують або переводять до РФ або на українські території, що перебувають під фактичним контролем РФ. У дебатах візьме участь перша леді України Олена Зеленська. Вона приєднається до засідання дистанційно.

У вівторок, 25 квітня, об 11:30 (за київським часом) в ПАРЄ відбудуться відкриті слухання щодо відсторонення російських та білоруських спортсменів від участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. В засіданні візьмуть участь міністри, високопосадовці міжнародних спортивних організацій, спортсмени, експерти з прав людини.

Крім того, можуть відбутися дебати на тему: Роль Росії у збільшенні напруги у Республіці Молдова.

На тлі нещодавніх руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії ПАРЄ обговорить стратегії підготовки та реагування на потенційні природні катастрофи в майбутньому.

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович презентує щорічний звіт про діяльність за 2022 рік. Також відбудеться сесія запитань і відповідей за участі генерального секретаря Марії Пейчинович-Бурич.

Серед інших тем для обговорення – виконання рішень Європейського суду з прав людини, Європейської конвенції з прав людини, національних конституцій; питання молоді та ЗМІ; захист демократії, прав і навколишнього середовища в міжнародній торгівлі.

ПАРЄ затвердить свій остаточний порядок денний під час відкриття сесії.

У січні цього року Парламентська асамблея Ради Європи схвалила звіт і резолюцію, в яких визнала, що РФ розпочала військову агресію проти України у 2014, а не в 2022 році.

Крім того, ПАРЄ ухвалила рішення, яким затвердила вимоги щодо створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ. Асамблея зазначила, що відповідальними за агресію мають бути представники керівництва РФ та Білорусі.

Джерело: ПАРЄ

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