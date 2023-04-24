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Світові новини
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Обговорять депортацію українських дітей: в Страсбурзі стартує сесія ПАРЄ

ПАРЄ
Фото: Depositphotos

У французькому Страсбурзі стартує весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка триватиме протягом 24-28 квітня.

Як поінформували в пресслужбі ПАРЄ, однією з тем для обговорення буде примусова депортація українських дітей до РФ.

Це будуть термінові дебати на тему: Становище українського цивільного населення, включно з дітьми, яке примусово переміщують або переводять до РФ або на українські території, що перебувають під фактичним контролем РФ. У дебатах візьме участь перша леді України Олена Зеленська. Вона приєднається до засідання дистанційно.

У вівторок, 25 квітня, об 11:30 (за київським часом) в ПАРЄ відбудуться відкриті слухання щодо відсторонення російських та білоруських спортсменів від участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. В засіданні візьмуть участь міністри, високопосадовці міжнародних спортивних організацій, спортсмени, експерти з прав людини.

Крім того, можуть відбутися дебати на тему: Роль Росії у збільшенні напруги у Республіці Молдова.

На тлі нещодавніх руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії ПАРЄ обговорить стратегії підготовки та реагування на потенційні природні катастрофи в майбутньому.

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович презентує щорічний звіт про діяльність за 2022 рік. Також відбудеться сесія запитань і відповідей за участі генерального секретаря Марії Пейчинович-Бурич.

Серед інших тем для обговорення – виконання рішень Європейського суду з прав людини, Європейської конвенції з прав людини, національних конституцій; питання молоді та ЗМІ; захист демократії, прав і навколишнього середовища в міжнародній торгівлі.

ПАРЄ затвердить свій остаточний порядок денний під час відкриття сесії.

У січні цього року Парламентська асамблея Ради Європи схвалила звіт і резолюцію, в яких визнала, що РФ розпочала військову агресію проти України у 2014, а не в 2022 році.

Крім того, ПАРЄ ухвалила рішення, яким затвердила вимоги щодо створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ. Асамблея зазначила, що відповідальними за агресію мають бути представники керівництва РФ та Білорусі.

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Обговорять депортацію українських дітей: в Страсбурзі стартує сесія ПАРЄ

Джерело: ПАРЄ

Війна в Україні, Депортація, Олімпіада, ПАРЄ, Російська агресія
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