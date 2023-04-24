В Естонії вважають, що Європейський Союз зможе виконати план щодо постачання 1 млн боєприпасів Україні протягом 2023 року.

Про це заявив очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна у коментарі журналістам перед засіданням Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу в Люксембурзі.

Тсахкна наголосив, що політика Естонії залишатиметься незмінною: найважливіше зараз – підтримувати Україну аж до перемоги. А тому потрібно надати боєприпаси.

– Я впевнений, що Європейський Союз зможе поставити мільйон боєприпасів протягом цього року, про що ми й домовилися. Бо Україна відчайдушно потребує цього, – зазначив Тсахкна.

Він додав, що іншою темою переговорів буде 11-й пакет санкцій проти Росії.

Як відомо, наприкінці березня Євросоюз узгодив план постачання 155-мм боєприпасів для України на €2 млрд. Йдеться про надання вже наявних снарядів протягом 12 місяців, спільні закупівлі боєприпасів, а також нарощування виробничих потужностей.

13 квітня Рада ЄС погодила виділення €1 млрд на боєприпаси для України в межах Європейського фонду миру (EPF). Ці кошти підуть на відшкодування видатків країн Євросоюзу за відправлення нашій країні боєприпасів із своїх запасів.

Проблеми виникли довкола виділення другого мільярду євро на фінансування спільних закупівель Євросоюзу. Зокрема, Франція наполягає, щоб були залучені лише компанії з ЄС (тобто виступає проти закупівель боєприпасів за межами Євросоюзу).

24 квітня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель визнав, що стосовно другого траншу на спільну закупівлю боєприпасів для України існують розбіжності. Водночас він висловив упевненість, що їх вдасться швидко подолати.

Джерело : Євросоюз

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