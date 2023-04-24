Посольство Китаю у Франції видалило стенограму скандального інтерв’ю, в якому посол Лу Шей поставив під сумнів незалежність держав, що стали самостійними після розпаду колишнього СРСР.

Про це інформує агентство Bloomberg.

Посольство спочатку оприлюднило повну версію інтерв’ю китайською та французькою мовами у своєму офіційному обліковому записі в застосунку WeChat. Однак згодом стенограму було видалено. На сторінці, що відкривається за посиланням на інтерв’ю, зазначено, що вміст “видалено автором”.

Інтерв’ю також не опубліковано на офіційному сайті посольства КНР.

Тим часом офіційна представниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін запевнила на регулярному брифінгу, що Китай поважає суверенітет держав, які здобули незалежність після розпаду СРСР.

– Китай поважає статус колишніх радянських республік як суверенних країн після розпаду Радянського Союзу, – заявила речниця, додавши, що позиція КНР залишається “незмінною”.

Мао Нін додала, що її зауваження відображають офіційну позицію Пекіна.

Що відомо про скандальне інтерв’ю

Посол Китаю у Франції Лу Шей дав інтерв’ю французькій телекомпанії LCI, в якому поставив під сумнів суверенітет колишніх республік СРСР.

Дипломат стверджував, що країни, які стали незалежними після розпаду Радянського Союзу, начебто “не мають ефективного статусу” в міжнародному праві.

Посла запитали, чи вважає він Кримський півострів, який був незаконно окупований Росією в 2014 році, частиною України згідно з міжнародним правом. У відповідь він назвав Крим “російським”.

– Навіть ці країни колишнього Радянського Союзу не мають ефективного статусу, згідно з міжнародним правом, тому що немає міжнародної угоди, яка б конкретизувала їхній статус як суверенної країни. Тут є історія, коли Крим спочатку був частиною Росії. Саме Хрущов запропонував Україні Крим за часів Радянського Союзу, – стверджував Лу Шей.

Як зазначає Bloomberg, ці твердження суперечать офіційній позиції Китаю, який визнав країни Балтії та інші нові незалежні держави незабаром після розпаду СРСР у 1991 році.

Скандальні заяви викликали обурення як України, так і інших держав Європи, зокрема Литви, Латвії та Естонії, які вирішили викликати послів КНР для пояснень.

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав заяви китайського дипломата неприйнятними.

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