У вівторок президент США Джо Байден офіційно оголосив про свою кандидатуру на переобрання на пост глави держави.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Байден хоче переконати країну, що його послужний список заслуговує ще на чотири роки перебування в Білому домі, а вік не завадить керувати країною.

У своєму відеоролику Байден опосередковано заявив, що йому потрібно більше часу, щоби “боротися” з республіканцями і відновити характер нації.

Саме ж відео починається кадрами заворушень у Капітолії понад два роки тому. На кадрах є експрезидент США Дональд Трамп, а також нагадування про спроби республіканців обмежити доступ до абортів та обмежити права ЛГБТ-спільноти.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023