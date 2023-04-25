У вівторок президент США Джо Байден офіційно оголосив про свою кандидатуру на переобрання на пост глави держави.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Байден хоче переконати країну, що його послужний список заслуговує ще на чотири роки перебування в Білому домі, а вік не завадить керувати країною.

У своєму відеоролику Байден опосередковано заявив, що йому потрібно більше часу, щоби “боротися” з республіканцями і відновити характер нації.

Саме ж відео починається кадрами заворушень у Капітолії понад два роки тому. На кадрах є експрезидент США Дональд Трамп, а також нагадування про спроби республіканців обмежити доступ до абортів та обмежити права ЛГБТ-спільноти.

– Коли я балотувався в президенти чотири роки тому, я сказав, що ми перебуваємо в битві за душу Америки. І ми все ще в ній (у битві. – Ред.). Питання, з якими ми стикаємося, залежить від того, чи буде у нас у майбутні роки більше свободи чи менше свободи, більше прав чи менше. Я знаю, якою має бути відповідь. Зараз не час зупинятися. Ось чому я балотуюся вдруге, – сказав президент США.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours. That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

Офіційна заява Байдена розвіяла сумніви щодо висунення кандидатури на посаду президента, яке може перерости в матч-реванш із його суперником у 2020 році, колишнім президентом Дональдом Трампом.

Джо Байдену зараз 80 років, він є найстаршим в історії президентом США.

Раніше телеканал NBC News провів опитування, згідно з яким 70% американців не хочуть бачити Байдена вдруге президентом. Та водночас 60% опитаних не хочуть бачити кандидатом Дональда Трампа.

Джерело : CNN

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