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Світові новини
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Джо Байден офіційно оголосив про участь у виборах президента США 2024 року

Джо Байден
Фото: Getty Images

У вівторок президент США Джо Байден офіційно оголосив про свою кандидатуру на переобрання на пост глави держави.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Байден хоче переконати країну, що його послужний список заслуговує ще на чотири роки перебування в Білому домі, а вік не завадить керувати країною.

У своєму відеоролику Байден опосередковано заявив, що йому потрібно більше часу, щоби “боротися” з республіканцями і відновити характер нації.

Саме ж відео починається кадрами заворушень у Капітолії понад два роки тому. На кадрах є експрезидент США Дональд Трамп, а також нагадування про спроби республіканців обмежити доступ до абортів та обмежити права ЛГБТ-спільноти.

– Коли я балотувався в президенти чотири роки тому, я сказав, що ми перебуваємо в битві за душу Америки. І ми все ще в ній (у битві. – Ред.).

Питання, з якими ми стикаємося, залежить від того, чи буде у нас у майбутні роки більше свободи чи менше свободи, більше прав чи менше. Я знаю, якою має бути відповідь. Зараз не час зупинятися. Ось чому я балотуюся вдруге, – сказав президент США.

Офіційна заява Байдена розвіяла сумніви щодо висунення кандидатури на посаду президента, яке може перерости в матч-реванш із його суперником у 2020 році, колишнім президентом Дональдом Трампом.

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Джо Байдену зараз 80 років, він є найстаршим в історії президентом США.

Раніше телеканал NBC News провів опитування, згідно з яким 70% американців не хочуть бачити Байдена вдруге президентом. Та водночас 60% опитаних не хочуть бачити кандидатом Дональда Трампа.

Джерело: CNN
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