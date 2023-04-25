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Світові новини
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Китай не зацікавлений у швидкому завершенні війни в Україні – президент Чехії

президент Чехії
Фото: Getty Images

Китай не може виступати посередником між Україною та РФ, оскільки Пекіну вигідне затягування повномасштабної війни.

Про це заявив президент Чехії, ексочільник Військового комітету НАТО Петр Павел в інтерв’ю виданню Politico.

Він висловив думку, що Китай отримує надто багато вигоди від війни, щоби грати роль миротворця.

– Я вважаю, що в інтересах Китаю зберігати статус-кво, оскільки це може підштовхнути Росію до низки поступок, – наголосив Павел.

Він пояснив, що в цих умовах Пекін може отримувати від РФ дешеву нафту, газ та інші ресурси в обмін на своє “безмежне партнерство” з Кремлем.

– Для Китаю також добре, що Захід, ймовірно, стає дещо слабшим, підтримуючи Україну… Я не вважаю, що Китай дійсно зацікавлений у вирішенні війни в короткі терміни, – додав Павел.

За словами чеського лідера, Пекін щодня отримує уроки з розв’язаної РФ повномасштабної війни проти України. Китай, зокрема, уважно стежить за діями РФ і реакцією країн Заходу.

Останнім часом Китай намагається позиціонувати себе як “миротворця”. Нещодавно МЗС цієї країни представило так званий мирний план, у якому запропонувало, щоб Україна та РФ сіли “за стіл переговорів”. Водночас у плані жодним чином не згадується, що для початку Кремль має вивести російські війська.

Західні союзники здебільшого скептично ставляться до так званих мирних ініціатив Китаю. Водночас деякі країни, такі, як Франція, вважають, що КНР може відіграти важливу роль у переговорах між Україною та РФ.

Днями посол Китаю у Франції Лу Шай дав інтерв’ю французьким ЗМІ, в якому поставив під сумнів суверенітет країн, котрі здобули незалежність після розпаду СРСР. Крім того, він заявив, що Крим “спочатку був російським”. Це викликало обурення світової спільноти, а посольство Китаю видалило стенограму скандального інтерв’ю.

Джерело: Politico
Війна в Україні, Китай, Петр Павел, Російська агресія, Чехія
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