Міністр МЗС Польщі закликав терміново закуповувати боєприпаси для України

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Європейський Союз повинен терміново надати Україні боєприпаси, щоб допомогти Києву боротися з російським вторгненням.

Таку заяву він зробив після зустрічі з колегами-дипломатами ЄС у Люксембурзі в понеділок, повідомляє Польське радіо.

Міністри закордонних справ ЄС обговорили підтримку України, зокрема план блоку щодо надання Києву артилерійських боєприпасів.

— Ми повинні терміново надати Україні боєприпаси. Звичайно, європейські виробники повинні мати пріоритет, але… зараз ми повинні допомогти Україні, купуючи (боєприпаси, – Ред.) там, де це можливо, і цієї думки дотримується абсолютна більшість міністрів закордонних справ ЄС, – сказав Рау журналістам після зустрічі.

Глава МЗС Польщі висловив надію, що країни ЄС домовляться про спільну закупівлю боєприпасів для України.

За словами офіційних осіб, засідання Ради закордонних справ (FAC) було зосереджено на війні Росії проти України та плані дій ЄС щодо геополітичних наслідків російського вторгнення.

Верховний представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель наголосив, що “ми перебуваємо в надзвичайно невідкладній ситуації”. Він висловив упевненість, що ЄС дійде згоди щодо плану закупівлі боєприпасів для України “наступними днями”.

Рау також повідомив журналістам, що ЄС обговорює наступний, 11-й, пакет санкцій проти Росії, який, за його словами, може бути ухвалений не раніше ніж у травні.

13 квітня Рада ЄС погодила виділення €1 млрд у межах Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних сил України.

Це дозволить відшкодовувати державам-членам ЄС боєприпаси, надані Україні зі своїх запасів або за рахунок зміни пріоритетів чинних замовлень з 9 лютого по 31 травня 2023 року.

Джерело : Польське радіо

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