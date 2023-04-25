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Світові новини
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Швеція висилає п’ятьох російських дипломатів – глава МЗС

Тобіас Біллстрьом
Фото: Depositphotos

П’ять російських дипломатів мають залишити територію Швецію, оскільки ці працівники посольства РФ займалися діяльністю, несумісною з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Тобіас Біллстрьом в інтерв’ю SVT Nyheter.

– Їхня діяльність на нашій території була несумісною з дипломатичним статусом, – наголосив він.

Швеція сьогодні, 25 квітня, викликала посла Росії Віктора Татаринцева, щоби повідомити, що п’ять осіб, які працюють у посольстві, мають залишити країну. Сам Татаринцев відмовився коментувати це питання.

Востаннє Швеція висилала підозрюваних співробітників російської розвідки у квітні 2022 року. Це було пов’язано з тим, що кілька інших європейських країн вислали російських дипломатів у відповідь на війну в Україні.

Два тижні тому Норвегія оголосила про висилку 15 російських дипломатів.

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Джерело: SVT Nyheter

Війна в Україні, Дипломати, Розвідка, Російська агресія, Росія, скандал, Швеція, Шпигуни
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