Швеція висилає п’ятьох російських дипломатів – глава МЗС
П’ять російських дипломатів мають залишити територію Швецію, оскільки ці працівники посольства РФ займалися діяльністю, несумісною з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.
Про це заявив міністр закордонних справ країни Тобіас Біллстрьом в інтерв’ю SVT Nyheter.
– Їхня діяльність на нашій території була несумісною з дипломатичним статусом, – наголосив він.
Швеція сьогодні, 25 квітня, викликала посла Росії Віктора Татаринцева, щоби повідомити, що п’ять осіб, які працюють у посольстві, мають залишити країну. Сам Татаринцев відмовився коментувати це питання.
Востаннє Швеція висилала підозрюваних співробітників російської розвідки у квітні 2022 року. Це було пов’язано з тим, що кілька інших європейських країн вислали російських дипломатів у відповідь на війну в Україні.
Два тижні тому Норвегія оголосила про висилку 15 російських дипломатів.
Джерело: SVT Nyheter