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Світові новини
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Скандал з послом підірвав намагання Китаю представити себе “миротворцем” – Bloomberg

Посольство Китаю у Франції
Фото: Depositphotos

Посол Китаю у Франції Лу Шає скандальними заявами про Крим та суверенітет пострадянських країн підірвав усі намагання лідера КНР Сі Цзіньпіна відбити напади США щодо зображення його країни як загрози світовому порядку, пише агентство Bloomberg.

Пекін у відповідь на шквал критики заявив, що дипломат “висловив особисту точку зору”, мовляв, її не варто “перебільшувати”, і чітко підтвердив повагу до суверенітету колишніх радянських республік, додавши, що його позиція є “послідовною і чіткою”.

– Втім, шкоди завдано. Зауваження фактично повторили погляд російського президента Володимира Путіна України та інші країни, які колись були у складі Радянського Союзу, підірвавши зусилля Сі, спрямовані на те, щоб зобразити Китай як нейтральну сторону, яка допоможе покласти край війні, що розпочалася в лютому 2022 року, – пише видання.

На думку доцента кафедри політології Національного університету Сінгапуру Джа Ян Чонга, інцидент з послом свідчить про напруженість у зовнішній політиці Китаю.

Автор публікації зауважує, що для Сі необережні висловлювання Лу стали ще однією невдачею в його прагненні відновити імідж Китаю на світовій арені після трьох років ізоляції, спричиненої спалахом Covid-19, проте навряд чи завдадуть більшої шкоди у частинах Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.

Нагадаємо, в ефірі французького телеканалу китайський посол у Франції Лу Шає заявив, що колишні радянські республіки нібито “не мають ефективного статусу в міжнародному праві”.

А Крим, за його словами, був “російським спочатку”.

Китайського посла розкритикував український колега Вадим Омельченко, який є представником України у Франції. Омельченко сказав, що слова китайського посла суперечать офіційній позиції Китаю.

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Посольство Китаю у Франції

Джерело: Bloomberg
Війна в Україні, Китай, Крим, посольства, Росія-Китай, Україна-Китай, Франція
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